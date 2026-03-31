"Es una paradoja que en Asturias, con una historia de protestas sindicales más broncas, hayamos sido condenadas nosotras", reflexiona una de las sindicalistas de "Las 6 de la Suiza" indultadas por el Gobierno

"Hoy es un buen día, claro. Porque supone ponerle punto y final a toda esta historia, con la que llevamos enredadas nueve años. Es un descanso para nosotras, para la gente que nos quiere y la que lleva todo este tiempo apoyándonos. Pero no dejamos de pensar en que el indulto se nos da a nosotras, pero lo que queda es un mal precedente para cualquier otro conflicto sindical".

Luara Carrio es miembro del grupo denominado "Las 6 de la Suiza", integrado por cinco mujeres y un hombre, la mayoría activistas sindicales y todas vinculados a la CNT, al que un juzgado de lo penal gijonés, la Audiencia Provincial luego, y el Supremo al final, condenó a tres años de prisión por "coacciones graves" al dueño de una pastelería. Un hostigamiento enmarcado en un conflicto laboral que llevó al cierre del negocio.

Hoy mismo el Consejo de Ministros ha firmado el indulto para todo el grupo implicado, una medida de gracia que justifican en que "existen razones de equidad, justicia y utilidad pública" para tomar dicha medida extraordinaria de gracia, según han informado desde el Gobierno. Suscribe el gobierno la que ha sido la defensa que todos los sindicatos y la mayoría de partidos políticos hicieron del caso. Que "la conducta sancionada se produce en el ejercicio, aunque eventualmente extralimitado, de un derecho fundamental y en el ámbito de un conflicto laboral".

"Nosotras llevamos defendiendo desde el principio que lo que hicimos fue sindicalismo y que eso no debía ser delito", suscribe Luara Carrio, que hace las veces de portavoz del grupo desde hace años, aunque en la actualidad ya no es militante sindical. Añade que en esa lectura les queda claro que "el indulto es para nosotras y por eso, digamos, estamos en un día que contento y feliz". Pero no se le olvida que "esto sienta un precedente para cualquier otro conflicto a nivel sindical que pueda haber, porque seguimos sosteniendo que lo que hicimos fue ejercer un derecho", refiriéndose a la protesta laboral por la defensa de los derechos de una trabajadora.

"Haberse pasado de la raya"

También asegura que le queda el regusto amargo de comprobar que "hay una gran variabilidad en la justicia. Y no debería ser así. Esto ya se había juzgado en otros tribunales de otras instancias en Gijón y se había archivado, igual que pasó en la Audiencia Provincial. Así que las mismas causas, dependiendo en qué juzgado caigan, se ven de una forma o de otra. Lo que para un juzgado es un ejercicio de libertad sindical para otro es un hostigamiento, o haberse pasado de la raya". De hecho, a toda la gente que en estos años les ha dejado caer que "algo más que una protesta habrá tenido que suceder para haber terminado así", o de que seguro que "os pasasteis de la raya", lo que les dice Carrio es que "en todo el proceso de protestas de la Suiza en ningún momento hubo violencia, ni altercado. Y la policía siempre estuvo presente en nuestras manifestaciones".

Luara Carrio, una de las condenadas de "Las 6 de la Suiza". / MARCOS LEON

Esa es otra paradoja, a su entender. "Históricamente en Asturias ha habido muchas luchas sindicales, generalmente protagonizadas por hombres, mucho más duras a nivel de acciones, de enfrentamientos, de fuego… ya sean las de la minería, el metal.. Y en éste, que ha sido un conflicto feminizado sin tanto artificio ni enfrentamiento, hemos terminado como hemos terminado". ¿Es posible que ese componente femenino les penalizara? "Pues igual sí", dice.

Si hecha la vista atrás, Luara Carrio siente que el conflicto de La Suiza -generado por las denuncias de una trabajadora hacia su jefe que fueron archivadas en las instancias judiciales- "no era muy diferente a cualquier otro. A nivel laboral no era un conflicto complicado, auqnue sí es cierto que siempre tuvo un componente muy feminizado. La trabajadora era mujer, la mayoría de las condenadas somos mujeres, y se denunció en su día el acoso laboral y sexual, aunque fue archivado por falta de pruebas. Así que tenía un punto de componente feminista o feminizado, que quizá era lo único que le hacía un poco diferente a otros".

¿Se lo pensará dos veces antes de volver a dar la cara en una protesta laboral? "Ahora mismo dando estas declaraciones ya estoy dando la cara y llevo dándola toda la vida por las cosas que considero justas. Si tuviera que volver a hacer algo que considero justo, lo haría. Y que implicase luchar por los derechos, porque hay que tener muy claro que no los tenemos gratis" y hasta los derechos fundamentales "hay que seguir peleándolos".

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Las cinco personas implicadas en la condena entraron en julio a la cárcel y en la actualidad están disfrutando del tercer grado. Tras el indulto del Gobierno ese cumplimiento de pena se paraliza en cuanto se publique en el BOE. Siempre con el condicionante de que las personas indultadas no cometan delito doloso en el plazo de cuatro años. El indulto es parcial ya que la indemnización al empresario y su familia no se anula. "La indemnización fue pagada hace bastante tiempo. De lo primero que se hizo. Tampoco nos quitan los antecedentes. Lo que se nos quita es seguir cumplendo la pena en tercer grado", remarca Carrio.