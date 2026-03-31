El Principado anuncia que comprará suelo en Gijón para crear vivienda pública y acusa al gobierno local de "bloqueo"

El Principado comprará suelo en Gijón para impulsar vivienda pública y como alternativa ante la falta de acuerdos con el gobierno local para cederles terrenos municipales. El consejero de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico lo anunció hoy en la Junta General, ante preguntas del PP, y tras acusar al ayuntamiento gijonés de un "bloqueo sistemático" desde hace cuatro meses. Zapico aseguro que se trata de una medida "excepcional" y que la aplicará para evitar que la ciudadanía gijonesa "quede en segunda división en materia de políticas públicas de vivienda”. "El Principado sabe sobre qué parcelas estamos hablando; es un proceso en trámite", señaló, por su parte, Jesús Martínez Salvador, portavoz forista del gobierno local.

El consejero de Izquierda Unida amplía así la queja que ya había trasladado hace días el grupo municipal de este mismo partido y en el marco del compromiso que se había acordado en su momento para que la cesión de parcelas municipales al Principado se resolviese durante este primer trimestre del año. “Ante el bloqueo de una administración, este gobierno responde con soluciones para garantizar un derecho”, aseguró el consejero, que aprovechó su intervención para reprochar al PP sus políticas de vivienda en las ciudades y comunidades donde gobierna.

Por otra parte, Zapico aseguró que la financiación europea vinculada a promociones de vivienda en Asturias está garantizada porque los contratos están todos licitados. Recordó la finalización de nuevos pisos en distintos concejos, con actuaciones ya concluidas en Nava (2), Siero (36 en Pumarabule), Villayón (2) y Sobrescobio (5 en Soto de Agues), y la normalización y puesta al día de las ayudas al alquiler, cuya última resolución se resolvió en poco más de cuatro meses y ascendió a 1,7 millones adjudicados. Añadió que el programa "Alquilámoste" ya cuenta con 23 viviendas y ha permitido "rebajar los costes de arrendamiento entre 200 y 420 euros mensuales", y también que las viviendas vacías de Vipasa han bajado de 500 a 260 desde el inicio de la legislatura.

Como ya es sabido, Principado y Ayuntamiento siguen pendientes de acordar, por un lado, la cesión de terrenos municipales al Principado para que desde el ámbito autonómico se lance promociones de vivienda pública en la ciudad y en régimen de alquiler asequible. El Ayuntamiento, por su parte, lleva meses instando al Principado a actualizar el precio del módulo de vivienda protegida, un trámite que las constructoras consideran clave para poder hacer viable el Plan Llave, que es la apuesta municipal para impulsar la construcción de pisos protegidos.