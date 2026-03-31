El Principado anuncia que comprará suelo en Gijón para crear vivienda pública y acusa al gobierno local de "bloqueo"
"Es un proceso en trámite", señala el bipartito gijonés, que asegura que la consejería de Ovidio Zapico "sabe qué parcelas" se están debatiendo para su cesión
El Principado comprará suelo en Gijón para impulsar vivienda pública y como alternativa ante la falta de acuerdos con el gobierno local para cederles terrenos municipales. El consejero de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico lo anunció hoy en la Junta General, ante preguntas del PP, y tras acusar al ayuntamiento gijonés de un "bloqueo sistemático" desde hace cuatro meses. Zapico aseguro que se trata de una medida "excepcional" y que la aplicará para evitar que la ciudadanía gijonesa "quede en segunda división en materia de políticas públicas de vivienda”. "El Principado sabe sobre qué parcelas estamos hablando; es un proceso en trámite", señaló, por su parte, Jesús Martínez Salvador, portavoz forista del gobierno local.
El consejero de Izquierda Unida amplía así la queja que ya había trasladado hace días el grupo municipal de este mismo partido y en el marco del compromiso que se había acordado en su momento para que la cesión de parcelas municipales al Principado se resolviese durante este primer trimestre del año. “Ante el bloqueo de una administración, este gobierno responde con soluciones para garantizar un derecho”, aseguró el consejero, que aprovechó su intervención para reprochar al PP sus políticas de vivienda en las ciudades y comunidades donde gobierna.
Por otra parte, Zapico aseguró que la financiación europea vinculada a promociones de vivienda en Asturias está garantizada porque los contratos están todos licitados. Recordó la finalización de nuevos pisos en distintos concejos, con actuaciones ya concluidas en Nava (2), Siero (36 en Pumarabule), Villayón (2) y Sobrescobio (5 en Soto de Agues), y la normalización y puesta al día de las ayudas al alquiler, cuya última resolución se resolvió en poco más de cuatro meses y ascendió a 1,7 millones adjudicados. Añadió que el programa "Alquilámoste" ya cuenta con 23 viviendas y ha permitido "rebajar los costes de arrendamiento entre 200 y 420 euros mensuales", y también que las viviendas vacías de Vipasa han bajado de 500 a 260 desde el inicio de la legislatura.
Como ya es sabido, Principado y Ayuntamiento siguen pendientes de acordar, por un lado, la cesión de terrenos municipales al Principado para que desde el ámbito autonómico se lance promociones de vivienda pública en la ciudad y en régimen de alquiler asequible. El Ayuntamiento, por su parte, lleva meses instando al Principado a actualizar el precio del módulo de vivienda protegida, un trámite que las constructoras consideran clave para poder hacer viable el Plan Llave, que es la apuesta municipal para impulsar la construcción de pisos protegidos.
Suscríbete para seguir leyendo
- Parquímetros por la noche a partir de las 21.00 y también los domingos: se aprueba el inesperado cambio a la hora de aparcar en zona azul
- Adiós a la baliza v-16: la Guardia Civil extrema la vigilancia para que lleves la v-25 por Semana Santa y la entrada en ciudad
- Multado con 100 euros el conductor de un coche híbrido por parar a repostar gasolina, que dispara su precio en Semana Santa, pagar y marcharse: la Guardia Civil extrema la vigilancia estos días
- Adiós a la baliza v-16: multado con 200 euros y cuatro puntos un motorista que olvidó el dispositivo de seguridad que la Guardia Civil busca con lupa
- Alimerka confirma su cambio de horario y avisa a sus clientes: cierra por la tarde
- Mercadona confirma su cambio de horario y avisa a sus clientes: cierra por la tarde
- Eugenio y Teresa llegaron hace un año a La Fresneda y están felices: 'Aquí hacemos todo a pie
- Multado con 200 euros un conductor por no tener la segunda baliza v-16 en el coche: la Guardia Civil extrema la vigilancia en Semana Santa en busca de este dispositivo