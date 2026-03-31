El Puerto Deportivo de Gijón gana "en seguridad" y medita instalar nuevas cámaras
Representantes de la Guardia Civil y Policía Nacional, Local y Portuaria trabajan de forma coordinada
"Se ha logrado una mejora de la seguridad de la zona del Puerto Deportivo". Esta es la conclusión a la que llegan todos los cuerpos policiales –Guardia Civil, Policía Nacional, Local y Portuaria– en una nueva reunión de coordinación en la sede del Puerto Deportivo para analizar las problemáticas habituales del entorno, que siguen girando en torno al baños en zonas prohibidas, la velocidad imprudente en el acceso al puerto a través de la bocana y en los pantalanes y los actos vandálicos en el espigón de Fomento y el entorno de la Antigua Rula.
La reunión de este martes es el segundo encuentro entre representantes de los cuerpos policiales, después de una primera sesión celebrada en junio. Desde la Autoridad Portuaria informaron en la cita que se había mejorado la iluminación en la zona y vallado el espigón de Fomento en su zona más próxima al edificio de la Federación de Vela.
El resultado del incremento de la coordinación es la mejora de la seguridad, pues desde entonces no se han registrado robos a embarcaciones y se han reducido significativamente las denuncias por suciedad y actos incívicos". Eso sí, se va a seguir trabajando para reforzar la presencia policial en épocas de mayor riesgo, se reforzará la iluminación y se estudiará la implantación de nuevas cámaras.
A la reunión acudieron la directora del Puerto Deportivo, Flor Guardado; los representantes de la Autoridad Portuaria de Gijón, Miguel Vallina, Pablo Crabiffosse y Xosé G. Ceinos; de la Policía Municipal de Gijón, Pablo Torrejón; de la Policía Nacional, Yolanda Suárez y David Díaz; y de la Guardia Civil, Ariadne Bariela y Vicente José Montiel.
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