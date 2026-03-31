La solemnidad de la procesión de las Lágrimas de San Pedro conquista a los fieles en Gijón: "El nuevo trono es impresionante"

Con los nervios inevitables y cargados de positividad e ilusión, las hermandades penitenciales de Gijón lograron que la procesión del Martes Santo resultara un éxito rotundo. Esta vez, el cielo despejado se alió con las cofradías y ayudó a que la procesión de las Lágrimas de San Pedro, también denominada del Silencio, fuera multitudinaria de principio a fin.

La procesión del Martes Santo en Gijón, en imágenes / Marcos León

El inicio de la procesión del Silencio, tal y como estaba previsto, arrancó frente al templo parroquial de San Pedro cuando el reloj marcó las ocho de la tarde. Allí, en la explanada del Campo Valdés, se vivió el primero de los instantes emotivos con los que contó el recorrido. El empresario gijonés Jesús Ángel González, de la compañía Coema, fue el encargado de dar la orden de salida a quienes se encargaban de levantar el paso de La Flagelación. La Vera Cruz tomó esa decisión en forma de agradecimiento hacia González, al frente de la empresa electromecánica que fabricó el nuevo trono de la hermandad más antigua de la ciudad. "Ha sido todo un honor poder colaborar con ellos. Dar la salida es un orgullo", afirmó González.

Precisamente, sacar a las calles de la ciudad esa estructura de 6,40 metros de largo, la más grande de la Vera Cruz, fue la gran novedad de una procesión que el año pasado no pudo llegar a salir por el aguacero que cayó sobre la ciudad justo cuando los cofrades tenían todo listo.

A los pasos no les faltaba detalle

Bajo ese gran trono procesionaron un total de 25 miembros de la Hermandad de la Santa Vera Cruz que llevaron sobre sus hombros a La Flagelación, con Jesús amarrado a la columna, obra de Antonio Ballester Vilaseca en 1942. Al paso no le faltaba detalle, ya que la imagen iba rodeada de iris, rosas, estátices, cardos azules, liatris, esparragueras moradas y clavelinas rojas. Por delante de ellos, a escasos metros se encontraban las ocho mujeres que, un año más, llevaron por las calles de la ciudad al paso de las Lágrimas de San Pedro, obra de José Seoane Otero en 1957, que lucía para la ocasión con rosas, lirios, antirrhinum y crisantemos.

Todos los porteadores y el resto de cofrades de la Vera Cruz, con sus trajes grises y morados, protagonizaron una procesión en la que estuvieron acompañados por los nazarenos del Santo Sepulcro y los de la Santa Misericordia. Tampoco faltaron a la cita el párroco de San José, Fernando Llenín, y el líder vecinal de La Guía, Paulino Tuñón.

Durante todo el trayecto destacó un silencio que respetaron al máximo los gijoneses y visitantes que abarrotaban las aceras. Tan solo sonaban el tambor y el timbal que ayudaban a los hermanos a seguir el ritmo de una procesión que conquistó a quienes la siguieron. "Está siendo una procesión muy bonita. Cuando el tiempo lo permite, es más fácil que salgan perfectas", comentaron Lidia Migoya y su marido, José Luis Egüen, antes de hacer hincapié en que "el nuevo trono de la Vera Cruz es impresionante". "Mejora mucho la procesión porque hace que destaquen más las imágenes", agregaron.

Tras pasar por la plaza Mayor, a los cofrades les esperaban en la plaza del Marqués una multitud que aprovechaba para fotografiarles mientras pasaban junto a la estatua de Pelayo. Desde allí se desplazaron hacia las calles Trinidad, los Jardines de la Reina y Marqués de San Esteban. En la última parte de la procesión hubo dos momentos de inquietud. El primero de ellos tuvo lugar en la calle Zamora, donde una integrante de la Vera Cruz se cayó tras sufrir una indisposición. Por fortuna, la mujer se recuperó rápidamente y no necesitó atención sanitaria.

La procesión, que estuvo parada varios minutos, continuó por las calles Linares Rivas, Blanca de los Ríos, la plaza del Carmen y Álvarez Garaya hasta la parroquia de San José. Fue a las puertas del templo donde se vivió el segundo susto al tropezar un cofrade con el bordillo de la acera de Álvarez Garaya cuando se dirigía hacia la entrada de San José. Finalmente, todos los participantes en la procesión se recogieron tras una celebración intensa y solemne que dejó buen sabor de boca. "Hemos visto una gran cantidad de gente", celebró el hermano mayor de la Vera Cruz, Juan Antonio Rodríguez-Pládano. Las calles volverán a oler a incienso este miércoles con la procesión del Encuentro Camino del Calvario.