Pierde el control de su coche por ir bebido en Gijón y termina encajonado en una calle

Nuevo accidente en Gijón. Un conductor terminó detenido sobre las 22:15 horas tras perder el control de su vehículo en la carretera Vizcaína. El accidente fue muy aparatoso y el coche quedó encajonado entre otros dos vehículos que se encontraban estacionados en la vía.

El golpe se produjo en la carretera Vizcaína, justo con el cruce con la plaza del General Riego. El conductor, que dio positivo en bebidas alcohólicas, quedó detenido por los agentes de la Policía Local de Gijón que se personaron en el lugar de los hechos. Pese a lo aparatoso del accidente, no hubo que lamentar daños humanos ni víctimas.

Tan solo importantes daños materiales en el vehículo que provocó el accidente y en otro de los coches que se encontraban aparcados en el margen derecho de la carretera Vizcaína.

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El tráfico quedó cortado momentáneamente hasta que una grúa pudo retirar el coche afectado.