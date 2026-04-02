Consternación en el barrio gijonés de Contrueces tras la muerte de un vecino por una agresión mortal: "Se nos ha quedado mal cuerpo"

Entre la conmoción por lo sucedido y la incredulidad por el funesto desenlace. Así se encuentran los vecinos del barrio gijonés de Contrueces y también los habituales del parque de Las Palmeras, donde tuvo lugar el incidente que derivó en el fallecimiento de un hombre de 51 años. La Policía Nacional detuvo ayer miércoles a un joven de 19 años como presunto responsable de la agresión. "Se nos ha quedado mal cuerpo", afirmaban este jueves en la zona, muy frecuentada por la víctima, que era vecino de Contrueces.

Los hechos ocurrieron el pasado 22 de marzo. Fruto de una discusión previa, según el relato de la Policía Nacional, se desencadenó el empujón mortal. El operativo tanto sanitario como policial fue importante, señalaron testigos que se encontraban por allí aquella noche. "La ambulancia estuvo un buen rato; pensamos que había pasado algo feo", subrayó Hugo Fernández, camarero de una cafetería cercana al parque que frecuentaba el fallecido. Este, tras ser evacuado inicialmente al Hospital de Cabueñes, murió en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) unos días más tarde.

Los usuarios del parque mostraron su estupefacción al reparar en el fatal desenlace. Varios se enteraron este mismo jueves de la noticia. "Aquí nunca suele haber problemas; siempre fue un sitio muy tranquilo", aseguró Javier Fraga, que pasea asiduamente por el parque de Las Palmeras y que no se explicaba los hechos. "Igual fue un malentendido; a lo mejor el chaval no pensaba ni tirarlo, pero el señor cayó mal", indicó Fraga.

El fallecido no pudo superar las lesiones sufridas por el impacto. Padeció un traumatismo craneoencefálico que resultó mortal. "Es un palo", sostuvo Hugo Fernández, trabajador en una cafetería por la que solía parar el hombre. De hecho, allí estuvo en las horas previas al incidente. Una de las camareras no daba crédito cuando se enteró de que el varón no había podido superar finalmente las heridas. "Yo le serví la última caña", comentaba, compungida.

Los Agentes de la Brigada de Policía Judicial encargados de la investigación, tras practicar las gestiones pertinentes y tomar declaración a los testigos encontrados, consiguieron identificar plenamente al presunto autor de la agresión, que, apuntaron los conocedores del entorno, fue un hecho aislado. Manifestaron que no suelen producirse este tipo de episodios en el parque de Las Palmeras y menos, obviamente, con tan fatídico resultado. "Llevo años trabajando aquí y nunca hubo algo tan fuerte como esto", sentenció Hugo Fernández.