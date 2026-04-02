Un joven de 19 años mata a un hombre en Gijón tras darle un empujón

Agredió a un hombre de 51 años y este terminó falleciendo días después. Un joven de 19 años fue detenido por la Policía Nacional tras ser el supuesto responsable de la muerte de un hombre con el que tuvo algún tipo de altercado en el parque de Las Palmeras, en Contrueces.

Así lo acaba de confirmar la Policía Nacional en una nota de prensa. Según este comunicado, agentes de la Policía Nacional detuvieron ayer a un joven de 19 años como presunto autor de las lesiones causadas a un hombre de 51 años que posteriormente derivaron en su fallecimiento.

Los hechos, explica la Policía, tuvieron lugar el pasado 22 de marzo ern el parque de Las Palmeras sobre las nueve de la noche. Según requerimiento a la Sala de Operaciones del 091, un ciudadano había escuchado un fuerte golpe y al girarse vio a un hombre caído en el suelo y a varios jóvenes huyendo del lugar. Los agentes que fueron comisionados vieron al varón en el suelo, inconsciente y respirando con dificultad. Fue trasladado a Cabueñes.

Una vez atendido en el Hospital de Cabueñes, se determino la gravedad de las lesiones que presentaba, determinando su traslado al HUCA en Oviedo, donde falleció el día 27 de marzo de un traumatismo craneoencefálico.

Los Agentes de la Brigada de Policía Judicial encargados de la investigación, tras practicar las gestiones pertinentes al objeto de esclarecer los hechos y tras tomar declaración a los testigos encontrados, lograron identificar plenamente al presunto autor de la agresión,procediendo en el día de ayer a su localización y detención. El joven ha pasado a disposición judicial.