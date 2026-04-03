El arciprestazgo de Gijón reivindica una "sociedad más justa" con un vía crucis en el parque Isabel la Católica
La celebración reunió a alrededor de 300 vecinos al mediodía del Viernes Santo
Alrededor de 300 gijoneses se dieron cita este mediodía en el parque Isabel la Católica con motivo del vía crucis impulsado por el arciprestazgo de Gijón. El encargado de coordinar el recorrido fue el arcipreste de Gijón, Iván González, quien abogó por la necesidad de "fortalecer nuestros lazos, impulsar nuestra fuerza comunitaria y construir una sociedad más justa".
El vía crucis popular del Viernes Santo en Gijón se ha convertido ya en una tradición. González destacó que cada año aumenta el número de asistentes. "Es cierto que hoy nos ha acompañado el buen tiempo, pero hay una gran asistencia", celebró el arcipreste. El año pasado, esta cita se tuvo que trasladar al Corazón de María por la lluvia que cayó sobre la ciudad.
Las condiciones eran totalmente favorables este viernes y el vía crucis se pudo desarrollar sin ningún inconveniente. Más allá de González, también hubo religiosos en representación de las parroquias de La Calzada, Somió, Roces, Capuchinos, Corazón de María, Resurrección y San Nicolás. También estuvieron otros vecinos que participan en las actividades pastorales del arciprestazgo.
Antes de realizar las paradas por las catorce estaciones del Camino de la Cruz, González les invitó a los presentes a "reconocer en cada estación las luces y las sombras de nuestro tiempo". "En cada caída, tendremos la oportunidad de reflexionar nuestras crisis sociales. Unidos podemos transformar el dolor en servicio y la incertidumbre en compromiso".
Esta tarde, Gijón continuará disfrutando del Viernes Santo con la procesión del Santo Entierro de Cristo, que arrancará a las 20.00 horas en la iglesia de San Pedro.
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