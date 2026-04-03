Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
OfertaOfertaCercaníasLuarca-Valdés
instagramlinkedin

Las cofradías afrontan su fin de semana más especial con esperanza

La procesión de hoy arrancará a las ocho de la tarde; la del sábado, a las nueve de la mañana

Nico Martínez

NICO MARTÍNEZ

Gijón

Gijón disfrutará hoy y mañana de otras dos procesiones de Semana Santa. Este Viernes Santo será el turno de la procesión del Santo Entierro de Cristo, que saldrá a las 20.00 horas desde San Pedro.

Los porteadores de la Vera Cruz se encargarán de llevar a la Piedad, que este año lucirá una vestimenta renovada con un encaje de color crudo, una seda sobre su cabeza y una cinturilla dorada. También llevará la toca de sobremanto, en hilo dorado y sobre malla de nido de abeja que bordó a mano el año pasado una integrante de la hermandad. La Misericordia sacará a la Virgen Dolorosa y, el Sepulcro, hará lo propio con el Cristo Yacente. Antes, a las 12.00 horas, habrá Vía Crucis en el parque Isabel la Católica.

Noticias relacionadas

El Sábado Santo será el turno de la Soledad de María, que arrancará a las nueve de la mañana desde la parroquia de San Pedro y recorrerá Cimavilla, llegando a su fin en la capilla de la Soledad. Los pasos que saldrán será el de Nuestra Señora de la Soledad, a hombros de los porteadores del Santo Sepulcro, y el de San Juan Evangelista, que será trasladado por los de la Misericordia.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Urraca I de León: la primera reina de España, que fue 'cancelada' por los hombres, resurge en una gran exposición
  2. Aparece el cadáver de un hombre flotando en el río en Mieres
  3. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el tendedero todoterreno más barato: disponible por 24,99 euros
  4. Alarma en Oviedo: un hombre atrincherado aterroriza a un geriátrico con supuestos disparos al aire
  5. Un joven turista, en el hospital tras caerse en la Cuesta del Cholo de Gijón
  6. Rosa Menéndez, primera mujer en presidir el CSIC: 'Mi padre me lo dijo claro: o estudiar o cuidar las vacas; la vacas me gustaban, pero para verlas y acariciarlas
  7. El hombre asesinado en Villaviciosa murió de dos puñaladas: una en la frente, que llegó al cráneo, y otra en el cuello, que le hizo desangrarse
  8. Hablan testigos de la muerte de un hombre en un parque de Gijón: 'Nos dimos cuenta muy rápido de que algo grave había pasado

La Muestra de la Cerveza cierra tras recibir a más de 1.500 visitantes: "Las sensaciones han sido muy buenas"

Una discusión entre una paciente y una médica llega a los tribunales

Una discusión entre una paciente y una médica llega a los tribunales

Un recorrido por un equipamiento histórico de Gijón: La Colegiata, en 1937

Un recorrido por un equipamiento histórico de Gijón: La Colegiata, en 1937

La obra del albergue de Serín costará unos 300.000 euros y empezará este año

Vida fantasma

Nuestro vía crucis particular

Identificado el cadáver encontrado en la playa gijonesa de Peñarrubia: su familia había denunciado su desaparición hace días en Noreña

Identificado el cadáver encontrado en la playa gijonesa de Peñarrubia: su familia había denunciado su desaparición hace días en Noreña

Los hosteleros del Cholo en Gijón restan importancia a las caídas en la cuesta: "Son anecdóticas"

Los hosteleros del Cholo en Gijón restan importancia a las caídas en la cuesta: "Son anecdóticas"
Tracking Pixel Contents