Las cofradías afrontan su fin de semana más especial con esperanza
La procesión de hoy arrancará a las ocho de la tarde; la del sábado, a las nueve de la mañana
NICO MARTÍNEZ
Gijón disfrutará hoy y mañana de otras dos procesiones de Semana Santa. Este Viernes Santo será el turno de la procesión del Santo Entierro de Cristo, que saldrá a las 20.00 horas desde San Pedro.
Los porteadores de la Vera Cruz se encargarán de llevar a la Piedad, que este año lucirá una vestimenta renovada con un encaje de color crudo, una seda sobre su cabeza y una cinturilla dorada. También llevará la toca de sobremanto, en hilo dorado y sobre malla de nido de abeja que bordó a mano el año pasado una integrante de la hermandad. La Misericordia sacará a la Virgen Dolorosa y, el Sepulcro, hará lo propio con el Cristo Yacente. Antes, a las 12.00 horas, habrá Vía Crucis en el parque Isabel la Católica.
El Sábado Santo será el turno de la Soledad de María, que arrancará a las nueve de la mañana desde la parroquia de San Pedro y recorrerá Cimavilla, llegando a su fin en la capilla de la Soledad. Los pasos que saldrán será el de Nuestra Señora de la Soledad, a hombros de los porteadores del Santo Sepulcro, y el de San Juan Evangelista, que será trasladado por los de la Misericordia.
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