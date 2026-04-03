Gijón escucha a Alcohólicos Anónimos en el hotel Rey Pelayo

El hotel Zentral Rey Pelayo fue ayer escenario de la XLVI Conferencia del Servicio General de Alcohólicos Anónimos de España, donde la directiva de la asociación reportó los avances del último ejercicio y se debatieron asuntos clave de su estructura. La organización recibió el respaldo municipal y autonómico, tal como se ve en la imagen, al asistir la alcaldesa, Carmen Moriyón, y la subdirectora general de Salud Pública del Principado, María Luisa Rodríguez Velasco.