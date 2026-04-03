Hablan testigos de la muerte de un hombre en un parque de Gijón: "Nos dimos cuenta muy rápido de que algo grave había pasado"

Entre la conmoción por lo sucedido y la incredulidad por el funesto desenlace. Así se encontraban ayer los vecinos del barrio de Contrueces y también los habituales del parque de Las Palmeras, donde tuvo lugar el empujón que derivó en el fallecimiento de un hombre de 51 años, que responde a las iniciales de A. E. C., después de la acción de un joven de 19 años que ya está detenido. "Vimos cómo los sanitarios trataban de reanimarlo durante un buen rato", aseguraron algunos testigos.

"La ambulancia estuvo mucho tiempo. Tenía que ser algo feo", afirmó, por su parte, otro testigo, un hombre que trabaja por la zona y que se acercó al parque al ver el enorme despliegue. Era el sentir general recordando la agresión de hace unos días que, desgraciadamente, derivó en la muerte del varón de 51 años. "Nos dimos cuenta muy rápido de que algo grave había pasado", resaltó una vecina del entorno. Esta mujer contó que el primero en atender a la víctima fue un hombre que pasaba por el parque. Le trató de reanimar hasta que llegaron los facultativos. Luego, vieron cómo los agentes revisaban el parque con linternas.

"Se nos ha quedado mal cuerpo", afirmaban ayer en la zona, muy frecuentada por la víctima, que residía en Contrueces. Se da la circunstancia de que varios vecinos se enteraron ayer de que el episodio del 22 de marzo había desembocado en la muerte del hombre. Algunos eran conscientes de que se había producido un incidente, pero recibieron un jarro de agua fría al descubrir que el varón no había podido recuperarse. Murió días después en el HUCA. "Igual tuvieron un malentendido; el chaval no pensaba ni tirarlo pero el señor cayó mal", especuló Javier Fraga, que ayer paseaba con su perra por el parque de Las Palmeras. "Nunca hubo problemas así aquí; siempre fue un sitio tranquilo", agregó.

Javier Fraga, con su perra "Lilí", ayer, en el parque de Las Palmeras. / Juan Plaza

Hugo Fernández es camarero en una cafetería cercana al parque, donde el fallecido estuvo antes de que se produjesen los hechos. "Vaya palo", señaló el joven trabajador. La víctima estuvo allí antes de que se produjese el fatal incidente que acabaría costándole la vida. Fernández se aproximó al parque de Las Palmeras para ver qué pasaba y ya barruntaba que algo no iba bien por el tiempo que actuaron los servicios sanitarios. "Como no vimos ninguna noticia luego, creíamos que podía haber quedado en un susto; llevo años trabajando aquí y nunca ha pasado algo tan fuerte como esto", subrayó.

"Es un lugar tranquilo, al que van muchas familias con niños; en los bancos se juntan grupos de chicos jóvenes pero nunca había visto ningún conflicto", manifestó, sobre el parque de Las Palmeras, una mujer que vive por el entorno y conoce sobradamente la zona. Esta resaltó, no obstante, que hay algunos jóvenes que sí causan molestias. "A veces se escuchan gritos y dejan residuos", culminó la vecina.

En un banco próximo al punto donde se cometió la agresión mortal descansaba ayer Mateo Llanos. "Oí que habían agredido a una persona, pero nada más; es una fatalidad", afirmó Llanos, un asiduo del parque. También incidió en que esa zona no suele ser escenario de esta clase de acontecimientos. Y coincidía, asimismo, en que "viene mucha juventud".

El parque de Las Palmeras es un símbolo de Contrueces, uno de sus grandes puntos de encuentro y ocio y disfrute. Al margen de sus zonas verdes, bancos, sillas y mesas, cuenta con un espacio de juegos infantiles y con una pista deportiva que alberga una notable actividad. Tras conocer el fallecimiento de uno de sus vecinos, el barrio trata de digerir la fatídica noticia.