El hombre fallecido tras un golpe en Gijón recriminó a un grupo de jóvenes y uno de ellos le empujó, sospecha la Policía

Nueva muerte con trasfondo violento en Gijón. Un joven de 19 años quedó ayer en libertad con cargos como presunto responsable de las lesiones que ocasionaron la muerte de un hombre de 51 años a quien, supuestamente, empujó el 22 de marzo en el parque de Las Palmeras, en Contrueces. La víctima, que responde a las iniciales de A. E. C. y era vecino del barrio, había estado tomando algo en una cafetería próxima al parque y fue al cruzar esta zona verde cuando se cruzó con un grupo de jóvenes. Estos, según las fuentes consultadas, estaban montando bronca y fue al ir a recriminarles su actitud cuando uno de ellos lo atacó. Tras la agresión, el grupo escapó a la carrera y la víctima quedó tendida en el suelo. Terminó por ser derivado al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), donde murió el viernes 27 de marzo. Tenía un fuerte traumatismo craneoencefálico. "Vimos cómo los sanitarios trataban de reanimarlo durante un buen rato", aseguraron algunos testigos.

La agresión obligó a desplegar un importante operativo por parte de la Policía Nacional. Al lugar de los hechos, sobre las nueve de la noche, acudieron en primer lugar unas patrullas. La Sala de Operaciones recibió el aviso de un transeúnte. Este hombre escuchó un fuerte golpe y al girarse vio a un hombre tirado en el suelo y a varios jóvenes huyendo del parque. Los agentes encontraron a la víctima tendida sobre el asfalto. Estaba en la zona más próxima a la calle Río Nalón, cerca de la pista deportiva, según afirmaron varios testigos.

El agredido estaba vivo, pero con lesiones importantes. Estaba inconsciente y respiraba con dificultad. Los agentes avisaron a los sanitarios para poder atenderle urgentemente. Se personaron varias ambulancias para, primero, tratar de estabilizarlo en el parque. Después, a A. E. C. se le trasladó en primer lugar al Hospital de Cabueñes pero, en vista de la gravedad de las lesiones, se le derivó al HUCA. Murió cinco días después. Estaba casado, tenía un hijo y tres hermanos.

Puesta en libertad tras tomar declaración

La muerte de A. E. C. obligó a dar un vuelco a la investigación. La Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta se hizo cargo de las labores para esclarecer los hechos. Se tomaron, explican fuentes oficiales, declaraciones a los testigos que se pudieron ir encontrando a lo largo de varios días. Y así, tirando del hilo, se logró "identificar plenamente" al autor del empujón a la postre mortal. La colaboración ciudadana, remarcan estas fuentes, fue clave para que el operativo acabara en éxito y se pudiera primero localizar al implicado, un joven de 19 años, y posteriormente detenerlo.

La detención tuvo lugar este miércoles. Según las fuentes consultadas, el joven es un habitual del parque de Las Palmeras. Suele parar por ese lugar con otros amigos. Ingresó primero en los calabozos de la comisaría de la Policía Nacional de El Natahoyo y ayer pasó a disposición judicial ante el juzgado de guardia. Se decretó para él la puesta en libertad provisional con cargos. La investigación pasa ahora al terreno judicial. Inicialmente, trascendieron varias versiones de lo que había pasado en el parque de Las Palmeras. Poder recopilar más datos sobre el altercado previo y el contexto de la agresión será clave para poder calificar los hechos.

Gran revuelo vecinal

Lo sucedido en el parque de Las Palmeras no pasó desapercibido para los vecinos de la zona que, eso sí, no tuvieron claro hasta ayer que lo que habían presenciado se trató de un crimen violento. Fueron varios los que vieron el operativo en esta popular zona verde del barrio de Contrueces. Rocío González es una vecina de la zona que vio las labores policiales desde la ventana de su casa. No vio la agresión, pero sí la actuación de médicos y policías. "Nos dimos cuenta muy rápido de que algo grave había pasado", resaltó. Esta mujer contó que el primero en atender a la víctima fue un hombre que pasaba por el parque. Le trató de reanimar hasta que llegaron los facultativos. Luego, vieron cómo los agentes revisaban el parque con linternas.

"La ambulancia estuvo mucho tiempo. Tenía que ser algo feo", afirmó, por su parte, otro testigo, un hombre que trabaja por la zona y que se acercó al parque al ver el enorme despliegue. Hubo otras personas presentes, cuenta, que pensaron que lo había pasado se trataba de algún tipo de indisposición. Todos resaltaron, eso sí, que la agresión tuvo lugar en la parte del parque más cercana a la calle Río Nalón, a la altura de la pista deportiva.

Con este episodio, la ciudad suma su segunda muerte violenta en lo que va de año. Y lo hace muy pocos días después de la primera. Fue el pasado 27 de febrero cuando esta tuvo lugar. Esa vez, la víctima fue L. A. A. P., un gijonés de 59 años que llevaba algunos años durmiendo en la calle. Fue localizado muerto en un soportal de un viejo pub cerrado desde hace tiempo en la plaza Nicanor Piñole. En prisión preventiva está A. M. R., de 48 años y de La Coruña, otra persona sin hogar que dormía con él desde hacía semanas y que, supuestamente, le cortó el cuello con una navaja mientras dormía. El implicado reconoció los hechos.