Horario y recorrido de la procesión del Sábado Santo en Gijón: el fervor cofrade toma Cimavilla

Gijón disfrutará este sábado de la penúltima procesión de la Semana Santa. La Soledad de María, la procesión más madrugadora de la ciudad, arrancará a las nueve de la mañana desde la parroquia de San Pedro y recorrerá Cimavilla, llegando a su fin en la capilla de la Soledad.

La solemnidad y la tradición volverán a destacar en una procesión especial para numerosos vecinos de la ciudad. Los pasos que saldrán será el de Nuestra Señora de la Soledad, obra de Antonio Ballester Villaseca, y el de San Juan Evangelista, de Rafael García Irurozqui. Los cofrades del Santo Sepulcro se encargarán de llevar sobre sus hombros a la Soledad, mientras que San Juan Evangelista será trasladado por los porteadores de la Misericordia.

El recorrido de la procesión del Sábado Santo será Campo Valdés, Escultor Sebastián Miranda, Cruces, Rosario, Travesía de Atocha, Julio Fernández, Óscar Olavarría y capilla de la Soledad.

Más allá de la procesión, también habrá una solemne Vigilia Pascual a las 20.00 horas en la iglesia de San Pedro.

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Según la Agencia Estatal de Meteorología, para las nueve de la mañana de este sábado se esperan 9 grados y cielo poco nuboso.