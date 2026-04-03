Horario y recorrido de la procesión del Sábado Santo en Gijón: el fervor cofrade toma Cimavilla
El recorrido arrancará en la iglesia de San Pedro y finalizará en la capilla de la Soledad
Gijón disfrutará este sábado de la penúltima procesión de la Semana Santa. La Soledad de María, la procesión más madrugadora de la ciudad, arrancará a las nueve de la mañana desde la parroquia de San Pedro y recorrerá Cimavilla, llegando a su fin en la capilla de la Soledad.
La solemnidad y la tradición volverán a destacar en una procesión especial para numerosos vecinos de la ciudad. Los pasos que saldrán será el de Nuestra Señora de la Soledad, obra de Antonio Ballester Villaseca, y el de San Juan Evangelista, de Rafael García Irurozqui. Los cofrades del Santo Sepulcro se encargarán de llevar sobre sus hombros a la Soledad, mientras que San Juan Evangelista será trasladado por los porteadores de la Misericordia.
El recorrido de la procesión del Sábado Santo será Campo Valdés, Escultor Sebastián Miranda, Cruces, Rosario, Travesía de Atocha, Julio Fernández, Óscar Olavarría y capilla de la Soledad.
Más allá de la procesión, también habrá una solemne Vigilia Pascual a las 20.00 horas en la iglesia de San Pedro.
Según la Agencia Estatal de Meteorología, para las nueve de la mañana de este sábado se esperan 9 grados y cielo poco nuboso.
PROGRAMACIÓN COMPLETA DE LA SEMANA SANTA
Sábado Santo. A las 9.00 horas dará comienzo la procesión de la Soledad de María desde San Pedro.
- Recorrido: Campo Valdés, Escultor Sebastián Miranda, Cruces, Rosario, Travesía de Atocha, Julio Fernández, Óscar Olavarría y capilla de la Soledad.
Domingo de Resurrección. El Encuentro de Resurrección entre las cofradías, que saldrán previamente desde Francisco Tomás y Valiente, la Soledad y San Pedro, está previsto para las 12.30 horas en el Campo Valdés, ante el colegio Santo Ángel. A las 13.00 h., misa en San Pedro.
- Recorrido: la Virgen de la Alegría saldrá de la capilla de la Soledad y recorrerá la calle Artillería, tránsito de las Ballenas, Claudio Alvargonzález, plaza del Marqués, plaza Mayor y Campo Valdés. San Pedro saldrá de San Pedro, avenida de la Salle, Batería, Escultor Sebastián Miranda y Campo Valdés. El Cristo Resucitado, calle Tomás y Valiente, Plaza del Instituto, San Bernardo, Ventura Álvarez Sala, paseo del Muro y Campo Valdés.
Lunes de Pascua. Eucaristía de acción de gracias, a las 19.00 horas en San Pedro, para todos los cofrades.
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