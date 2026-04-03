Horario y recorrido de la procesión del Viernes Santo en Gijón: la Piedad lucirá nueva vestimenta
A lo largo de la jornada habrá un vía crucis, santos oficios en San Pedro y el Santo Entierro de Cristo
Gijón continuará disfrutando de la Semana Santa este viernes, una jornada en la que el protagonismo recaerá sobre la procesión del Santo Entierro de Cristo, con los pasos de la Piedad al pie de la Cruz, obra de Manuel Martín Nieto; el Cristo Yacente, de Maximino Magariños Rodríguez de Bendaña, y la Virgen Dolorosa, obra de Julio Beobide de Goiburu.
Los porteadores de la Vera Cruz se encargarán de llevar a la Piedad, que este año lucirá una vestimenta renovada con un encaje de color crudo, una seda sobre su cabeza y una cinturilla dorada. También llevará la toca de sobremanto, en hilo dorado y sobre malla de nido de abeja que bordó a mano el año pasado una integrante de la hermandad. Por su parte, los cofrades de la Misericordia sacarán a la Virgen Dolorosa y, los del Sepulcro, harán lo propio con el Cristo Yacente.
La procesión del Santo Entierro de Cristo arrancará en el Campo Valdés a las 20.00 horas e irá por el paseo del Muro, Ventura Álvarez Sala, Melquíades Álvarez, Trinidad, plaza del Marqués, Jardines de la Reina, Corrida, San Antonio, San Bernardo, Ventura Álvarez Sala, paseo del Muro y Campo Valdés.
Más allá de la procesión, este Viernes Santo habrá a las 12.00 horas un vía crucis del Arciprestazgo de Gijón a las 12.00 horas en el parque de Isabel la Católica. Además, a las 17.30 horas serán los santos oficios en la iglesia de San Pedro.
Para esta jornada, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), se esperan temperaturas de entre 13 y 16 grados por la tarde y cielo poco nuboso.
PROGRAMACIÓN COMPLETA DE LA SEMANA SANTA
Viernes Santo. A las 20.00 horas arrancará la procesión del Santo Entierro de Cristo desde San Pedro.
- Recorrido: Campo Valdés, paseo del Muro, Ventura Álvarez Sala, Melquíades Álvarez, Trinidad, plaza del Marqués, Jardines de la Reina, Corrida, San Antonio, San Bernardo, Ventura Álvarez Sala, paseo del Muro y Campo Valdés.
Sábado Santo. A las 9.00 horas dará comienzo la procesión de la Soledad de María desde San Pedro.
- Recorrido: Campo Valdés, Escultor Sebastián Miranda, Cruces, Rosario, Travesía de Atocha, Julio Fernández, Óscar Olavarría y capilla de la Soledad.
Domingo de Resurrección. El Encuentro de Resurrección entre las cofradías, que saldrán previamente desde Francisco Tomás y Valiente, la Soledad y San Pedro, está previsto para las 12.30 horas en el Campo Valdés, ante el colegio Santo Ángel. A las 13.00 h., misa en San Pedro.
- Recorrido: la Virgen de la Alegría saldrá de la capilla de la Soledad y recorrerá la calle Artillería, tránsito de las Ballenas, Claudio Alvargonzález, plaza del Marqués, plaza Mayor y Campo Valdés. San Pedro saldrá de San Pedro, avenida de la Salle, Batería, Escultor Sebastián Miranda y Campo Valdés. El Cristo Resucitado, calle Tomás y Valiente, Plaza del Instituto, San Bernardo, Ventura Álvarez Sala, paseo del Muro y Campo Valdés.
Lunes de Pascua. Eucaristía de acción de gracias, a las 19.00 horas en San Pedro, para todos los cofrades.
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