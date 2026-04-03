Lluvia de pétalos y devoción en la procesión del Viernes Santo en Gijón: "Es emocionante"

Gijón puso el broche de oro a un Viernes Santo soleado y de multitudes disfrutando de la procesión del Santo Entierro de Cristo, que contó con diferentes instantes emotivos que conquistaron a vecinos y visitantes. Con el cielo totalmente despejado y los fieles entregados, los cofrades completaron una celebración en la que el protagonismo recayó sobre los pasos de la Piedad al pie de la Cruz, el Cristo Yacente y la Virgen Dolorosa, sobre la que cayó una lluvia de pétalos.

La procesión del Viernes Santo en Gijón, en imágenes / Ángel González

Teniendo en cuenta el éxito obtenido en las anteriores procesiones, las hermandades penitenciales afrontaban el Viernes Santo con la esperanza de ver las calles aún más llenas por la llegada de numerosos turistas a la ciudad. Su previsión se cumplió desde el inicio. Pasadas las ocho de la tarde, con el sol todavía brillando sobre el Cantábrico y el Campo Valdés a rebosar, la Santa Vera Cruz salió desde San Pedro con la Piedad al pie de la Cruz después de que Patricia Menéndez, la capataz de la hermandad, diera la orden al resto de porteadores.

El paso de la Piedad, que incluía un año más el "lignum crucis", llamó la atención de los presentes. Estaba repleto de detalles. Más allá de la toca de sobremanto bordada a mano que ya estrenó en 2025, esta vez contó con un encaje de color crudo, una seda sobre su cabeza y una cinturilla dorada. Esa vestimenta combinaba con una larga ristra de flores que llenaban de color el paso. Había rosas, claveles, lilium, crisantemos y antirrhinum.

Nico Martínez

Junto a los integrantes de la Vera Cruz procesionaron nueve agentes del Cuerpo Nacional de Policía y los integrantes de la Banda de Gaitas “Villa de Xixón”, fieles a su cita con el Viernes Santo. Por detrás de ellos destacaba la solemnidad de la Cofradía del Santo Sepulcro, cuya llegada la anunciaba un grupo de manolas, con sus clásicas indumentarias negras.

Al ritmo de los tambores de la Asociación de Folclore Amigos de la Tradición (Afatra) y escoltados por miembros de la Guardia Civil, los componentes del Santo Sepulcro trasladaban por las céntricas calles de Gijón al Cristo Yacente, en una estructura iluminada para la ocasión con antirrhinum, gerbera, claveles y rosas. Los representantes de la Benemérita eran un veterano de la Guardia Civil en Asturias y seis alumnos de la academia de Baeza. Entre ellos estaba el gijonés Pelayo Rodríguez, para el que procesionar este Viernes Santo en su ciudad natal fue "un orgullo". "Es emocionante vivir esto con mis familiares siguiendo el recorrido", señaló.

La imagen que cerraba el cortejo era la Virgen Dolorosa, que lucía el manto que restauró la Real Fábrica de Tapices e iba repleta de flores blancas y rosas rojas. Ese paso lo elevaban los porteadores de la Santa Misericordia, acompañados por reservistas voluntarios y la Banda Sinfónica de Gijón, presente por segundo día consecutivo en las procesiones de una Semana Santa que se está superando a diario.

No tardó en llegar uno de los momentos más esperados por los devotos de la ciudad, así como por los cofrades que formaban la comitiva. Tras completar su paso por el Muro, Cabrales, Julio Somoza y San Bernardo, al girar por Ventura Álvarez Sala cayó una gran lluvia de pétalos sobre la Virgen Dolorosa desde los balcones del colegio San Lorenzo. Quienes disfrutaron de ese momento respondieron con aplausos y al grito de "¡Viva la Virgen Dolorosa!", "¡Viva la Madre de Dios!", al tiempo que la procesión avanzaba.

Después, el recorrido que tomaron los cofrades fueron las calles Melquíades Álvarez, Trinidad, plaza del Marqués, Jardines de la Reina, Corrida, San Antonio y San Bernardo, antes de regresar a San Pedro por Ventura Álvarez Sala, el paseo del Muro y el Campo Valdés.

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La procesión del Santo Entierro de Cristo finalizó tras dos horas que superaron las expectativas de los miembros de las cofradías de la ciudad. Todavía restan dos procesiones. La próxima será la de la Soledad de María, que dará comienzo mañana, a las 9.00 horas, en la iglesia de San Pedro.