Las muertes de "Mael" y Eloy Malnero, los antecedentes en Gijón de muertes en la calle tras sufrir un empujón

A la espera de que avance la instrucción y se califiquen los hechos, un proceso que se prolongará durante como poco varios meses, la muerte de A. E. C. recuerda a otros episodios violentos sucedidos en Gijón en los últimos años. Los antecedentes más recientes fueron la muerte de Ismael López, un octogenario que perdió la vida tras sufrir un empujón en Montevil en septiembre de 2023 y el conocido como el crimen de la calle Corrida, en el que la víctima fue el DJ Eloy Malnero. Este falleció tras otro empellón que le hizo golpearse contra una fachada en noviembre de 2024

Por ahora, el único implicado en la muerte de A. E. C. ha quedado en libertad provisional con cargos. Será con el paso de los meses y cuando la investigación avance si cabe calificar lo sucedido de un posible homicidio por imprudencia. En cualquier caso, con los datos que han trascendido hasta el momento por parte de fuentes oficiales de la Policía Nacional, los hechos guardan parecido con esos dos casos mentados.

La muerte de Ismael López fue el segundo crimen violento casi consecutivo sucedido en septiembre de 2023 ya que dos días antes había pasado el que luego se bautizó como el crimen de la inmobiliaria. Ismael López era un anciano que había cumplido 84 años pocos días antes de que le encontrara la muerte. Paseaba el día de los hechos plácidamente con su mujer, Magdalena Eiró, por la calle Velázquez, en Montevil. Iba hablando por teléfono con su hijo cuando un hombre al que no conocía de nada le empujó. Ese empujón provocó que cayera al suelo y se golpeara la cabeza. Murió horas después en el hospital. Al implicado se le detuvo en el acto. Luego se supo que era un hombre con una esquizofrenia diagnosticada y problemas en el pasado con el drogas. El juicio se celebró un año después y el implicado, ya en prisión desde entonces, aceptó su condena: dos años y ocho meses.

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El siguiente caso parecido ocurrió en noviembre de 2024. La noche de Halloween Eloy Malnero y su novia regresaban a casa por la calle Corrida. Tuvo el fallecido un encontronazo con un joven que ahora cuenta 33 años. Este arremetió contra él, Malnero perdió el pie y se golpeó con la fachada de un conocido restaurante. También murió horas después. Este caso está pendiente de juicio. La Fiscalía le pide tres y medio de juicio. Su defensa, ejercida por los abogados Tomás García-Ordás y Samuel Pérez, la libre absolución. n