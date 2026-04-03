El plan de aparcamientos y la obra del Piñole se reactivan con remanentes

Una modificación de créditos del presupuesto municipal con cargo a remanentes de tesorería deja sobre la mesa 14,2 millones de euros para lanzar una larga lista de obras, parte de ellas ya anunciadas y que ahora cambian su método de financiación –por la regla de gasto y el cambio de inversiones financieramente sostenibles– o se actualizan. El desglose gestionado por la concejalía de Hacienda incluye, por ejemplo, el plan de reasfaltado, un proyecto dado a conocer hace unas semanas y que tiene vocación plurianual, pero se dejará en este 2026 un total de 1,9 millones de euros en mejoras de calles de la zona urbana. El equipo de la concejala de Hacienda María Mitre, además, suma también ahora la pendiente creación de una red de aparcamientos disuasorios y obras en museos y colegios.

El listado de actuaciones suman una inversión de 14.246.641 euros. Parte de ellas son obras ya anunciadas porque se incluían en el presupuesto original y que ahora reciben suplementos de crédito o cambian su financiación. En este apartado se encuentra una partida de 1,9 millones para la pavimentación de vías de la zona urbana, que será la primera fase del proyecto plurianual de mejoras de calles que el gobierno local dio a conocer hace unas semanas. Figura también la reposición de Marqués de San Esteban, una iniciativa adelantada por este periódico y dotada con 300.000 euros, y la reforma del parque Avelino Vidal, que en el capítulo de inversiones de los presupuestos figuraba con 250.000 euros y que en el nuevo listado de María Mitre alcanza los 1,2 millones. En este mismo apartado se incluye la urbanización de la calle Matilde de la Torre (125.000 euros) y dos partidas para colegios públicos: una general para labores de mejora (450.000) y otra de actuaciones en la red de protección contra incendios para el centro de Tremañes (250.000).

Para actuaciones deportivas, figuran las obras para cubrir la pista del pabellón de La Calzada, una actuación ya anunciada y que en la práctica permitirá ampliar la instalación por 2,2 millones de euros. También se recoge una "mejora estructural" del estadio de El Molinón por 600.000 euros y, por último, 439.500 euros para adecuar y ampliar la pista de ensayo de equitación e hipoterapia de Las Mestas, siendo esta última una actuación ya en licitación desde esta semana. Para la zona rural, se recogen 600.000 euros para reponer caminos y, en el área de patrimonio, la reparación de la Casa Rosada (350.000 euros) y la reforma del Museo Nicanor Piñole, inmueble descrito en la partida como edificio "Asilo Pola", su nombre histórico. Costará 830.000 euros.

El actual Museo Nicanor Piñole. | ÁNGEL GONZÁLEZ

Las nuevas inversiones, por su parte, suman a la lista una docena de obras. La propuesta del equipo de la forista María Mitre busca costear con créditos extraordinarios, primero, varias actuaciones culturales, en concreto la reforma de la instalación de la fototeca (273.000 euros), la adecuación del sistema de protección contra incendios del Museo del Ferrocarril (332.000) y la misma mejora para el Antiguo Instituto (302.000 euros). Remozar la recién casona de la finca de La Isla, por su parte, supone otros 300.000 euros de inversión.

Con suplementos de crédito se financia con 1.240.000 euros la ejecución de la red de aparcamientos disuasorios, un proyecto anunciado y que a lo largo del mandato busca crear plazas en el entorno del Museo de Ferrocarril, una finca de La Pecuaria y el terreno de la Flex. También se cubre la fase 3 de la plataforma única de Cimavilla, que costará un millón de euros y que, según explicó en su momento el gobierno local, dejará el anillo peatonal completo salvo por varios tramos que se ven afectados por la obra del Centro de Arte Tabacalera. Hay que dejar despejados algunos accesos por cuestiones de operatividad.

Para políticas de vivienda quiere invertir el gobierno cerca de medio millón en dos obras. Una para adecuar un local de la calle Juan Botas, el número 2, y habilitarlo como vivienda de emergencia social. Costará 130.074 euros. La otra permitirá recuperar la habitabilidad en una vivienda municipal de la antigua escuela de La Braña y que hoy se considera en estado de ruina. Se invertirán en esto 340.090 euros. Otra inversión sustancial para la acción social dejará 650.000 euros, en este caso, para mejorar las unidades de trabajo social del Polígono de Pumarín y de la sede central de la Fundación de Servicios Sociales.

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En este apartado de inversiones nuevas se incluye otra obra deportiva en Las Mestas para reparar la zona de lanzamientos del módulo de atletismo por 200.000 euros. En turismo, para el edificio de Vicasa, se invertirán 177.000 euros en renovar las ventanas. Y, por último, en el área de patrimonio municipal, se incluye ahora una partida ya menor, de 50.000 euros, para renovar la instalación eléctrica del centro de formación de Río de Oro.