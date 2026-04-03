El Principado aún valora comprar fincas en Gijón para construir nueva vivienda

El Principado mantiene su intención de adquirir suelo en Gijón por su cuenta para impulsar promociones de vivienda pública. Así lo hicieron saber ayer fuentes de la Consejería de Ordenación de Territorio, que aseguraron que "no existe" en su despacho "absolutamente nada" de información relacionado con el anuncio hecho por el gobierno local este miércoles de haber acordado con el Ejecutivo hace meses la cesión de parcelas municipales. El bipartito gijonés asegura que está en disposición de ceder, en concreto, dos parcelas, una en La Camocha, junto al consultorio provisional, y otra en El Lauredal situada en la esquina de las calles Berto Turulla y Concejo de Salas.

"Han pasado cuatro meses y no movieron un papel, como se demostró en el expediente que solicitó el grupo municipal de Izquierda Unida", insisten estas fuentes, en referencia a la diligencia dada a conocer por IU también este miércoles, emitida el 23 de marzo, en el que se señalaba que el día 20 se había dado encargo al servicio técnico de Urbanismo para emitir un informe de parcelas susceptibles de ser cedidas.

Fuentes de esta consejería, que capitanea también IU y con Ovidio Zapico como consejero, señalan: "Esta situación lo que deja claro es que hay una estrategia deliberada para agotar la legislatura sin que podamos hacer vivienda pública en Gijón y que por eso agotaron los tiempo". De ahí que el anuncio que había hecho Zapico el pasado martes sobre la idea de adquirir parcelas en la ciudad, dice ahora el Principado, se mantiene. "Ante una situación de bloqueo excepcional, ligado a las medidas correctoras de las zonas tensionadas, se tratará de adquirir de forma directa terrenos para poder levantar vivienda pública", sostienen estas fuentes.

El gobierno local, por su lado, comunicó esta semana la existencia de estas dos parcelas asegurando que ya se había acordado con el Principado su disposición de cederlas. Señalaba que sumando la capacidad de ambas se podían crear 128 viviendas. Con ese anuncio el gobierno, a través de su portavoz, el forista Jesús Martínez Salvador, lamentaba los "ataques" del Principado, a quien reprocha desde hace meses no actualizar el precio del módulo de vivienda protegida, un trámite que se vincula como requisito para el Plan Llave pueda relicitarse con garantías.

Llegados a este punto, es evidente que al aparente acercamiento de posturas entre las dos administraciones a finales de año –el Consistorio había accedido a ceder terrenos y el Principado había admitido que sus proyectos de vivienda podían ser compatibles con el Plan Llave– ha vuelto a desaparecer. Estos dos terrenos de El Lauredal y La Camocha, de hecho, no convencen a Izquierda Unida, que insiste en que la solicitud que se le había hecho al Ayuntamiento era una cesión de terrenos en zona urbana que permitiesen crear 300 viviendas.