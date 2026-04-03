En Semana Santa, que no falte visita a Casa Ataulfo
Una experiencia gastronómica que mantiene intacta la esencia de siempre
A. A.
La Semana Santa, una de las épocas más señaladas del año, encuentra en Casa Ataulfo un reflejo perfecto de la pasión y la tradición. Consolidado como uno de los grandes templos de la gastronomía gijonesa, la visita al popular restaurante se convierte en un imperativo que nadie ha de dejar de atender.
En Casa Ataulfo destacan los pescados y mariscos frescos del Cantábrico, "como tienen que ser". La propuesta es amplia y sugerente: cigalas, langostas, bugres, percebes, navajas o almejas conforman una oferta capaz de satisfacer todos los gustos. El vierrey, el busugo, el pixín, la merluza y otros tantos son algunos de los pescados más populares que el restaurante sirve con mimo y pericia y que destacan por todo su sabor.
Como acompañamiento, la sidra aporta un valor diferencial. Referencias como JR etiqueta verde o Sed de PKDO DOP se escancian acorde con la tradición y armonizan con acierto cada plato que llega a la mesa.
Esta Semana Santa, la pasión por el producto y el respeto a la tradición encuentran en Casa Ataulfo una cita imprescindible. Una experiencia gastronómica que mantiene intacta la esencia de siempre.
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