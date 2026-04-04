Alejandro Sanz, Lola Índigo o Pablo López: los grandes conciertos en Gijón para esta esta primavera

La primavera florece en Gijón y con ella también el ramillete de conciertos de los grandes nombres del panorama musical, que pisan la ciudad durante los meses de abril, mayo y junio y que extienden su alfombra roja melódica hasta la vísperas de la entrada del verano. La ciudad se prepara para una eclosión de directos donde convergen el carisma internacional de Alejandro Sanz, el fenómeno arrollador de Lola Índigo y la celebración nostálgica de los 30 años de "Camela". Esta agenda de lujo se completa con nombres que son ya pilares de nuestra música como Iván Ferreiro, Antonio Orozco o Pablo López, que es el más cercano en el tiempo y actúa este mismo sábado, 4 de abril. La espectacular oferta primaveral de intérpretes se refuerza, por si fuera poco, con clásicos festivales de referencia como el LEV o el Gijón Sound Festival, garantizando que cada rincón vibre con ritmo propio y todas los gustos queden satisfechos.

La programación de grandes formatos arranca el 4 de abril con Pablo López en el Teatro de la Laboral (21.00 horas). El malagueño llega con su gira "El Niño del Espacio", haciendo gala de esa honestidad frente al piano y una capacidad vocal que lo ha consolidado como uno de los artistas más queridos del pop español de la última generación.

El 24 de abril, el mismo escenario de la Laboral (21.00 horas) recibirá a Ismael Serrano. En esta ocasión, el cantautor madrileño apuesta por la desnudez de su gira acústica de guitarra y voz, un formato que busca la cercanía máxima con el público para desgranar sus letras cargadas de compromiso y poesía.

Shows de antología

Ya en mayo, la ciudad quedará marcada por varios shows de antología de la trayectoria de conocidos artistas. El día 9, Bertín Osborne celebrará también sobre esas tablas, a las 20.30 horas, su show "45 años: La historia de una voz". Un espectáculo diseñado para el recuerdo donde el artista repasa sus éxitos más icónicos y anécdotas de una vida dedicada al entretenimiento.

El fin de semana del 22 y 23 de mayo será uno de los platos fuertes en el Gijón Arena. El viernes 22 , a las 21.00 horas, el dúo "Camela" celebrará sus tres décadas de historia. Los precursores de la tecno-rumba llegan en plena forma para demostrar por qué son un fenómeno sociológico que sigue llenando recintos con sus himnos intergeneracionales. El sábado 23, a semejante hora, tomará el relevo Iván Ferreiro con su gira "Hoy x Ayer". El artista gallego celebrará 35 años de carrera, un viaje que parte desde la explosión de "Los Piratas" hasta su consolidación como el gran arquitecto del indie-pop nacional.

Eventos multitudinarios

Junio se reserva para los eventos multitudinarios al aire libre en el Parque de los Hermanos Castro. El 12 de junio, a las 22.00 horas, Alejandro Sanz regresará a Gijón en una de las paradas más esperadas de su gira, prometiendo un despliegue técnico y emocional a la altura de su leyenda. El 19 de junio, también a las 22.00 horas, el recinto se transformará para recibir a Lola Índigo, el fenómeno de la música urbana y el baile que ha roto todos los récords de streaming con su potente propuesta visual. Finalmente, el 20 de junio (22.00 horas), Antonio Orozco pondrá el sello final a los grandes conciertos primaverales con característica voz rasgada y sensibilidad.

Además, dentro de la programación de sala, destacan dos citas de gran valor artístico en el teatro de la Laboral. El 23 de mayo, a las 20.30 horas, la icónica Jeanette celebrará su 50 Aniversario, una oportunidad única para disfrutar de la voz que dio sentido a la canción melódica en España. Por su parte, el 20 de junio, a las 21.00 horas, la banda "Shinova" demostrará por qué es el grupo del momento en el rock alternativo con el estreno de su nuevo EP, "La Tormenta Perfecta".

Dos festivales

La oferta se expande con dos festivales que definen la personalidad cultural de la ciudad. El Gijón Sound Festival, que se celebrará del 16 al 19 de abril, es una tradicional invasión musical urbana que utiliza la ciudad como escenario. Este año contará con actuaciones repartidas entre la plaza del Ayuntamiento, la plaza del Marqués, el teatro Albéniz y el Lanna Club. El festival destaca por su capacidad de mezclar el talento emergente de bandas como "Sarria", "Querida Margot" o "Repion", con la veteranía de "Los Punsetes". Su programación incluye sesiones de tarde, noches de club y sus ya famosos conciertos de vermú al aire libre, fomentando un ambiente festivo que implica a todo el centro urbano.

Por otro lado, el LEV Festival (Laboratorio de Electrónica Visual), del 30 de abril al 3 de mayo, sitúa a Gijón en la vanguardia internacional de las artes digitales. Este festival es una experiencia sensorial completa que combina la experimentación sonora con las artes visuales más avanzadas. En el teatro de la Laboral actuarán figuras como Alva Noto y Ryoichi Kurokawa en un festival que extiende su propuesta, como es habitual, a LABoral Centro de Arte, el Muséu del Pueblu y el Jardín Botánico Atlántico.