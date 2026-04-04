La autopsia, clave para esclarecer cómo murió el hombre hallado en una playa en Gijón

Continúan las pesquisas para aclarar el hallazgo del cuerpo aparecido este viernes en la playa gijonesa de Peñarrubia. El cadáver era el de un varón de mediana edad y fue encontrado en una zona de rocas. La autopsia será clave para ahondar en las causas de una muerte para la que por ahora se mantienen abierta todas las hipótesis. El hombre apareció semidesnudo y con las manos atadas. La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación.

El cuerpo apareció el viernes por la mañana y al lugar se envió a un equipo de sanitarios, que ratificaron la muerte del hombre, y agentes de la Policía Nacional, que inspeccionaron el entorno del arenal. La investigación no descarta por el momento ninguna vía. El varón yacía semidesnudo en una zona de rocas y presentaba distintas heridas. Sí parece quedar claro, según las primeras investigaciones, que el hombre no se precipitó desde un alto.

Después confirmarse que el hombre estaba fallecido, la Policía Nacional realizó la primera inspección ocular del cuerpo y de la zona. Más tarde llegaron los agentes de la Policía Judicial, así como de la Científica, que se encargaron de tomar imágenes que puedan ser útiles en la investigación que ya han puesto en marcha.

Investigan la muerte de un hombre en Gijón que apareció en la playa de Peñarrubia / Ángel González

Pasadas las 15.00 horas, a la zona rocosa donde se concentró el operativo llegó también el servicio de Bomberos para poder llevar a cabo el traslado del cuerpo del fallecido antes de que la marea alcanzara de nuevo la zona. La autopsia, ahora, resultará fundamental para hacer avanzar la investigación.