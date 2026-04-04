Horario y recorrido de la procesión del Domingo de Resurrección en Gijón: el Encuentro llega con una salida novedosa
Las tres hermandades penitenciales llegarán al Campo Valdés en torno a las 12.30 horas
La última gran procesión de la Semana Santa en Gijón tendrá lugar al mediodía del Domingo de Resurrección. El Encuentro entre las tres hermandades penitenciales está previsto en torno a las 12.30 horas en el Campo Valdés, ante el colegio Santo Ángel.
Un año más, en la procesión del Domingo de Resurrección estarán los pasos del Cristo Resucitado, la Virgen de la Alegría y San Pedro Apóstol. Cada uno tendrá un recorrido diferente antes del Encuentro en la explanada del Campo Valdés.
La gran novedad de este año es que los porteadores del Santo Sepulcro sacarán el paso del Cristo Resucitado desde la calle Francisco Tomás y Valiente y no desde la basílica del Sagrado Corazón de Jesús, como era habitual. Esa imagen pasará por la plaza del Instituto, San Bernardo, Ventura Álvarez Sala, paseo del Muro y Campo Valdés.
En los demás recorridos no habrá cambios. A las 11.45 horas partirán los componentes de la Vera Cruz con San Pedro Apóstol desde la iglesia de San Pedro. Irán por la avenida de la Salle, Batería, Escultor Sebastián Miranda y Campo Valdés. A las 12.00 horas, los de la Misericordia harán lo propio con el paso de la Virgen de la Alegría, que irá desde la capilla de la Soledad por la calle Artillería, tránsito de las Ballenas, Claudio Alvargonzález, plaza del Marqués, plaza Mayor y Campo Valdés.
Tras el Encuentro de Resurrección en el Campo Valdés, la iglesia de San Pedro acogerá la misa de la Pascua de Resurrección del Señor a las 13.00 horas.
Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), para el mediodía del domingo se esperan 14 grados y cielo cubierto.
Suscríbete para seguir leyendo
- Urraca I de León: la primera reina de España, que fue 'cancelada' por los hombres, resurge en una gran exposición
- Aparece el cadáver de un hombre flotando en el río en Mieres
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el tendedero todoterreno más barato: disponible por 24,99 euros
- Alarma en Oviedo: un hombre atrincherado aterroriza a un geriátrico con supuestos disparos al aire
- Un joven turista, en el hospital tras caerse en la Cuesta del Cholo de Gijón
- Rosa Menéndez, primera mujer en presidir el CSIC: 'Mi padre me lo dijo claro: o estudiar o cuidar las vacas; la vacas me gustaban, pero para verlas y acariciarlas
- El hombre asesinado en Villaviciosa murió de dos puñaladas: una en la frente, que llegó al cráneo, y otra en el cuello, que le hizo desangrarse
- Hablan testigos de la muerte de un hombre en un parque de Gijón: 'Nos dimos cuenta muy rápido de que algo grave había pasado