Localizados dos hombres sin vida en Gijón: ninguno de ellos murió por causas violentas
Los cuerpos se encontraron en Roces y en la calle del Carmen
Jornada movida en Gijón. Los cuerpos de dos hombres fueron encontrados este Viernes Santo sin vida. Uno de ellos apareció en Roces, en su vivienda, y el otro en un piso turístico de la calle del Carmen. Si bien, ninguno de los dos motivó una investigación relacionada con una muerte de tipo criminal, que se descartó desde un primer momento.
Varias agentes de la Policía Nacional estuvieron desplegados en los dos puntos. No obstante, las fuentes consultadas indican a que las causas de la muerte no implicaron la necesidad de abrir una investigación por una posible muerte violenta.
Sí que se mantiene abierta la investigación por el cadáver hallado en la playa de Peñarrubia.
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