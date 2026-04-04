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Localizados dos hombres sin vida en Gijón: ninguno de ellos murió por causas violentas

Los cuerpos se encontraron en Roces y en la calle del Carmen

Un recurso de la Policía Nacional

Un recurso de la Policía Nacional

Pablo Palomo

Pablo Palomo

Gijón

Jornada movida en Gijón. Los cuerpos de dos hombres fueron encontrados este Viernes Santo sin vida. Uno de ellos apareció en Roces, en su vivienda, y el otro en un piso turístico de la calle del Carmen. Si bien, ninguno de los dos motivó una investigación relacionada con una muerte de tipo criminal, que se descartó desde un primer momento.

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Varias agentes de la Policía Nacional estuvieron desplegados en los dos puntos. No obstante, las fuentes consultadas indican a que las causas de la muerte no implicaron la necesidad de abrir una investigación por una posible muerte violenta.

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