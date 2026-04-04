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Nuevo incidente en la noche gijonesa: dos hombres se pelean en la zona del puerto deportivo y uno acaba en el agua

Los agentes de la Policía Nacional acudieron al lugar de los hechos e investigan lo ocurrido

La zona en la que tuvo lugar el enfrentamiento.

La zona en la que tuvo lugar el enfrentamiento. / Marcos León

Pablo Palomo

Pablo Palomo

Nuevo incidente en la noche gijonesa. Agentes de la Policía Nacional tuvieron que intervenir ayer en la zona del puerto deportivo al producirse una pelea entre dos hombres. Además, uno de ellos terminó en el agua a raíz del enfrentamiento y tuvo que ser rescatado.

Los hechos que se investigan tuvieron lugar en la noche del viernes junto al puerto deportivo, en las inmediaciones del Árbol de la Sidra. A raíz de la trifulca, en la zona se generó un enorme revuelo y fue necesaria la intervención de los agentes.

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Al llegar a la zona, los agentes se encontraron con esa pelea entre dos hombres que se encontraban en un evidente estado de embriaguez. Debido al enfrentamiento, uno de ellos terminó cayendo al agua del puerto deportivo y tuvo que ser rescatado.

Las causas se están investigando

Más allá de los implicados en la pelea, a escasos metros había una mujer con una herida en la cabeza por causas que también están siendo investigadas.

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En la zona en la que tuvieron lugar estos hechos se produjo otro enfrentamiento en junio del año pasado. Dos individuos sembraron el caos de madrugada lanzando las botellas del Árbol de la Sidra a varias personas en la calle Claudio Alvargonzález.

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