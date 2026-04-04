La vida en imágenes de Marujita Díaz está en Gijón, en el Muséu del Pueblu d'Asturies: estas son las fotos salvadas tras su muerte de un cubo de basura en Madrid

Dicen que la belleza está en los ojos de quien mira y algo parecido ocurre cuando se le da, o no, valor a las cosas. Probablemente, cualquier transeúnte del barrio madrileño de Mirasierra, zona de residencia para gente de posibles, habría visto solo unos archivadores y un puñado de fotos desparramadas junto a un contenedor de basura. Era 2015, reciente la muerte de la última de las grandes folclóricas de la piel de toro y este un signo de que el olvido ganaba la partida al glamur. Sin embargo, lo que para unos fue desecho, despertó la curiosidad de un hombre, Javier García-Villalba, asturiano residente en la capital, para quien aquellas estampas, que retrataban la vida de una mujer desde la infancia a la madurez, desde la vida personal a la pública, fueron un tesoro nacional. ¿Quién salía allí retratada? No otra que María del Dulce Nombre Díaz Ruiz, conocida por todos como Marujita Díaz. Hoy, aquellos restos descansan a salvo en Gijón, en forma de archivo, en el Muséu del Pueblu d’Asturies, revelando la intimidad de la mujer que se parapetaba detrás del personaje.

Hubo un tiempo en que los ojos de Marujita Díaz (Sevilla, 1932–Madrid, 2015) gobernaron la España del blanco y negro en la revista, el cine, del teatro o la canción. Eran ojos que con los que hacía sus famosas "chiribitas", que bailaban al son del cuplé y que también copaban las portadas del papel cuché aunque, décadas después, mutase en protagonista de la crónica social en su faceta más histriónica, una imagen que, quizá, enturbió sus años de gloria.

Pero tras el oropel y las exclusivas, existía una mujer que guardaba sus recuerdos en gran formato, tal como atestigua este archivo, de casi 300 fotografías y unas 60 diapositivas a color, además de cartelería y octavillas de un sinfín de sus espectáculos; quién sabe cuánto más tenía la vedette que no pudo ser rescatado, e incluido, en esta colección que llegó como donación al Muséu del Pueblu en 2017. Hoy, ese archivo salta a la palestra gracias a la exposición de retratos femeninos que el museo exhibió en su valla exterior con motivo del 8M, donde el rostro de Marujita convive con el de burguesas y campesinas del siglo pasado.

Famosos, amores, actuaciones... el archivo privado de la vida de Marujita Díaz que atesora el Museu del Pueblu en Gijón, en imágenes /

En las oficinas del complejo cultural a orillas del río Piles, Juaco López, su director, junto a Saúl Martínez, director de programas, y Paula Fernández, trabajadora clave en la ordenación y digitalización del fondo, ponen las cajas llenas de álbumes sobres la mesa. "Es una trayectoria que va desde la infancia hasta verla en una foto con Carmen Sevilla como dos instituciones de nuestra cultura", explican mientras despliegan el material y aparece, de golpe, una foto informal de principios de siglo en la que ambos mitos sonríen junto a José Manuel Parada, presentador de "Cine de barrio".

El análisis de las imágenes muestra, en primera instancia, a una Maruja niña, adolescente, que refleja todavía la inocencia de la edad y la ajenidad al famoseo, para pasar, después, a un carrusel vertiginoso de espectáculos y fiestas, siempre rodeada de personalidades icónicas. Destaca, por ejemplo la serie capturada por Foto Cano en la Feria de San Isidro de 1966. En ellas, una Marujita radiante comparte risas y confidencias con un gigante del cine: Orson Welles. El realizador ríe a carcajada tras compartir alguna confidencia entre ambos mientras Marujita, tocada con un sombrero blanco de ala corta, parece dominar la escena con la naturalidad de quien se sabe centro de todas las miradas.

Los amores de Maruja Díaz

El archivo también es un diario de sus grandes amores. El objetivo de Foto Staud inmortalizó su boda con el bailarín Antonio Gades en 1964 con unos preciosos retratos. También hay fotos de camerino, realizadas por Arthur Todd, donde Maruja ayuda a su esposo a prepararse para la actuación, y otras, de ámbito privado, disfrutando en casa de la compañía de amigos. Incluso hay espacio para el romanticismo de cliché, nunca mejor dicho, con una tira de fotomatón de 1963 donde la pareja se regala besos frente al objetivo; qué dicha la del bailaor alicantino, que compartió su vida con dos de las mujeres más bellas y deseadas de España en su mejor momento, ya que años más tarde contrajo matrimonio en segundas nupcias con Pepa Flores, "Marisol".

En cuanto al otro hombre con el que pronunció los votos maritales, el productor, actor y empresario Espartaco Santoni, hay que viajar hasta los años a color. Una fotografía de 1990 muestra a una Marujita madura junto a Santoni, décadas después de su separación, que ocurrió en 1960. Ella, ataviada con un vestido de flores exuberantes y una peineta blanca, lanza un beso a cámara y ambos están muy sonrientes, porque hay quien dice que, aunque acabaron muy mal en su momento, las eternas calumnias que siempre se lanzaron delante de las cámaras eran una estratagema para mantenerse en el foco mediático.

Pasear por este fondo también es asistir a la historia de España. Por ejemplo, en un mismo encuadre de 1971 se reúne junto a Díaz a casi toda la nobleza del espectáculo: Junior, Rocío Jurado, Lola Flores, Rocío Dúrcal y Antonio "el Bailarín". Pero su influencia también tocaba el poder. El archivo documenta sus encuentros con la política madrileña: desde una tarde, de nuevo en Las Ventas, con el "viejo profesor", el alcalde Enrique Tierno Galván, hasta ruedas de prensa compartidas con un joven Juan Antonio Barranco, que le sucedió en la Alcaldía de Madrid, y una emergente Maribel Verdú.

El fondo no solo es valioso por su protagonista, sino por la calidad técnica. Gran parte del registro no son fotos de domésticas al uso de la época, sino disparos realizados por reporteros gráficos de medios como Efe o el diario Pueblo, unos que, recordemos, estuvieron a punto de acabar en el vertedero.

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Por suerte, no fue así y alguien supo ver el valor detrás de todo ello. Uno alejado del material y pleno campo de lo vivencial, plasmado también en papel, aunque en uno muy diferente al de los billetes. Estos son mate, pero el fotográfico es uno que brilla, como la estrella que fue Marujita Díaz.