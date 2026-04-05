Crónicas gijonesas: Fútbol de barrio en el barro

Como ejemplo de la eclosión futbolística que en Gijón tuvo lugar en los inicios de la década de 1930 ponemos un ejemplo. Concretamente nos fijamos en la segunda parte del año 1931, nada más comenzar la República, y los comienzos de 1932. Relacionamos una lista de alrededor de 70 equipos de fútbol gijoneses que competían muchas veces "amistosamente", no en competiciones oficiales, simplemente por jugar al fútbol.

No nos referimos a los equipos de barrio, digamos oficiales, sino a equipos "autogestionados", con jugadores muy jóvenes, naturalmente no profesionales y con nombres muy diversos como vamos a ser. Nombres de calles alguna vez, otras nombres de bares... Entiéndase que esta lista en un ejemplo porque los equipos de fútbol en Gijón fueron hasta la guerra de España de 1936 muchos más. Esa eclosión de equipos populares llenó de fútbol todo Gijón, y volvió a final de la década de 1940. Por ejemplo con el Torneo de los Barrios.

En muchas ocasiones eran retos de los que la prensa se hacía eco. Un ejemplo entre cientos, en "La Prensa" el 12 de noviembre de 1931: "Los Once Diablos de Ceares y Republicano de Cimadevilla se retan mutuamente para el domingo a las tres en la playa". En toda la prensa local desde 1931 hasta 1936 se anunciaban estos partidos, esos retos entre equipos, además de llamamientos donde el equipo en cuestión citaba a sus componentes en algún lugar de la ciudad para acudir al campo correspondiente.

La siguiente relación , unos setenta nombres, es una parte de los equipos que aparecían habitualmente en la prensa gijonesa, en secciones como "Retos y Citaciones" o "Fútbol Modesto". En este caso, en esta relación, hablamos de solamente de un año: entre abril de 1931 y abril de 1932, el primer año de la República Española. Detrás de cada nombre añadamos F.C.

Águila Negra, Amigos del Instituto, Apagador, Arenas de El Musel, Arenas del Caleyu, Arroyo, Arsenal, Atlético Natahoyo, Bataclán de Ceares, Cabrales, Campones, Casa Viuda de Morís, Charlestón de Somió, Cienfuegos, Cinzano de Veriña, Cultural de Granda, Deportivo de La Calzada, Deportivo Gijonés, Desengaño, Eclipse de Ceares, Eclipse de La Guía, España, Estrella Argandonina, Estrella de la plazuela de San Miguel, Estrella del Molino, Europa de El Llano, Europa de la playa, Flor de Los Campones, Gomeru, Horacio, Humedalino, Iberia de Cimadevilla, Iberia del Carmen, Juanalonsino, Júpiter, Juventud Sport Club, La Parra de Jove, Lucero de Cabueñes. Novelty, Olimpia de Cimavilla, Olympia de El Llano, Once blanquiazules, Once Leones de Castiello, Once Leones de Las Quintanas, Once Leones del Cerillero, Osasuna de El Llano, Palillu del Llano, Pasayko, Pathe Baby, Payasino de Deva, Plazuela, Racing Carmentino, Racing Cifuentino, Racing de El Llano, Rasputín, Recreativo de Aboño, Republicano de Cimadevilla, Retén, Rojo de Aboño, Sambernardino, Sporting Carbonerino, Stadium Gijonés, Tabaquillo, Tarrasa, Torero, Uzcudun de Somió, Verano de El Llano y Villamil

Se conserva en el Archivo Municipal de Gijón un expediente (el 127 del año 1934) donde vemos una curiosa polémica entre equipos modestos y el Ayuntamiento de Gijón. En resumen, el Ayuntamiento había ordenado cerrar con un muro "todos los campos de fútbol del extrarradio". Pero la altura debía ser de un metro y sesenta centímetros. Los equipos, el Cimadevilla entre otros, pedían —seguramente con buen criterio— que la altura fuese de dos metros y medio, "ya que con esa altura de 1,60 metros no evitaríamos que desde la carretera se viera el espectáculo".

En mayo de 1949, empezó la larga trayectoria del Torneo de los Barrios, sin duda ejemplo de fútbol popular en los barrios de Gijón. Fútbol entre jóvenes gijoneses de diversos barrios de la ciudad en campos habitualmente embarrados. Fútbol de "barrio en el barro".

Resumimos las tres primeras ediciones del Torneo Infantil de los Barrios. Reflejando solamente el partido de la final. La primera edición la ganó El Parque al Penalty por un gol a cero en el campo de Los Fresno el 11 de julio de 1949. Entre los participantes en esa primera edición vemos, entre otros, estos equipos infantiles: Arenal, Cantábrico, Humedal, Jamaica, Parador, Cimadevilla, Comercial, Industria, Atlántico, Cerillero, Betis, Natahoyo... Y naturalmente a los dos finalistas. Parque y Penalty. La segunda final tuvo lugar el 3 de agosto de 1950 en el campo de La Florida, ganó El Parque otra vez y también al Penalty. En la tercera edición del Torneo de los Barrios ganó el San Luis al Imperio.

En el Torneo de los Barrios de fútbol intervinieron con el tiempo equipos gijoneses como los que citamos, y además otros como: Corazón de María, Humedal, Mercurio, Gandoy, Unión de Ceares, Estrella, Atlantic, San Esteban, Deportivo Luis Canal, Atlético Gijonés, Tucán, Somió, Universidad Laboral, Portuarios, Atlantico, Juventud, La Braña, San Lorenzo, Santa Olaya, San Juan de Tremañes, Calzada, Inmaculada, Revillagigedo, Deportivo Hércules o el Diana.

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Equipo de fútbol de la fábrica de vidrios La Industria en el año 1952. De pie: Carril, Pantiga (masajista), El Polesu, Lilu, Pirulo, Teleña y Calores. Agachados: Celestino, Paco, Aurelio, Orlando y Juanele. Celestino y Orlando fueron los famosos hermanos gemelos que cantaron durante muchos años anunciados como Los Hermanos Dorado, y Juanele fue autor de numerosas publicaciones sobre la historia de Gijón. Imagen conservada en el Archivo Municipal de Gijón, fondo de Juan Martín Merino "Juanele".