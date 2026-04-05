La EMA ejecuta 4 millones en la digitalización del ciclo del agua

Gijón cumple con los plazos marcados por la Unión Europea para el desarrollo de la gestión "digital, eficiente y sostenible" del ciclo del agua. Así ha quedado confirmado después de que la agrupación de Arrudos 100, integrada por la Empresa Municipal de Aguas (EMA) de Gijón, el Consorcio de Aguas de Asturias y la Dirección General del Agua del Principado, hayan remitido al Ministerio para la Transición Ecológica los documentos acreditativos de cumplimiento de los objetivos requeridos en la segunda convocatoria del PERTE del Agua, financiado con fondos europeos Next Generation.

Para obtener esa financiación resultaba clave haber ejecutado más del 40% del presupuesto a fecha de 6 de abril y haber satisfecho los pagos correspondientes a las actuaciones llevadas a cabo. Con las certificaciones de marzo, la EMA ha transferido 3,956 millones de euros, lo que representa un 53,73 % del total de la inversión prevista. "Cumplir los plazos del PERTE del agua es una garantía de futuro.

La inversión que hemos hecho sitúa a la EMA en una posición de liderazgo tecnológico y nos permite avanzar con paso firme hacia el objetivo del proyecto, que no es otro que gestionar el ciclo del agua de una forma digital, eficiente y sostenible", afirma el concejal de Urbanismo, Jesús Martínez Salvador.

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Entre esa ejecución destacan los importes referidos a la implantación de sensores de fugas en la red de abastecimiento, de 873.000 euros, y el desarrollo de herramientas informáticas para el tratamiento de los datos, de 602.000 euros. El próximo 30 de junio, todos los proyectos que fueron elegidos por el Ministerio para este programa europeo tendrán que haber justificado sus pagos. Los seleccionados en la primera de las tres convocatorias a la que se presentó la EMA en febrero de 2023, cuando no fue elegida, disfrutan ahora de una prórroga de cinco meses.