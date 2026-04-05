El emotivo Encuentro de Resurrección pone el broche de oro a una Semana Santa multitudinaria en Gijón: "Ha sido inolvidable y sensacional"

La emotividad del Encuentro del Cristo Resucitado con su madre, acompañados por San Pedro, sirvió para que Gijón pusiera al mediodía de este domingo el broche de oro a una Semana Santa multitudinaria y en la que el buen tiempo, de una vez por todas, fue el gran aliado de las cofradías. Los instantes más esperados tuvieron lugar frente a la antigua Pescadería Municipal, en la que centenares de vecinos y visitantes se dieron cita para celebrar el comienzo de la Pascua. "Gracias por habernos acompañado todos estos días. Ha sido una inolvidable y sensacional Semana Santa", expresó el presidente de la Junta Mayor de Cofradías y Hermandades Penitenciales, Ignacio Alvargonzález.

La procesión del Encuentro de Resurrección en Gijón, en imágenes / Ángel González

Para llegar al Encuentro de manera puntual, las hermandades penitenciales dieron comienzo a sus recorridos previamente. Los integrantes de la Santa Vera Cruz fueron los primeros en partir. Lo hicieron con la imagen de San Pedro, siguiendo las indicaciones de Juan Antonio Rodríguez-Pládano y al ritmo que marcaban los jóvenes miembros de la banda de tambores de la hermandad. Para la ocasión, el paso contaba con rosas, crisantemos, claveles, antirrhinum, anturios y lilium. Su salida desde la iglesia de San Pedro se produjo a las 11.45 horas. En esos instantes, decenas de fieles ya empezaban a tomar sitio en el paseo del Muro a la espera del Encuentro.

En el otro extremo del barrio Alto, al marcar el reloj las doce del mediodía comenzaron sus movimientos los los porteadores de la Santa Misericordia con la Virgen de la Alegría, que lucía rosas, anturios, claveles, orquídeas y gerberas. Iban acompañados por un nutrido grupo de manolas que contrastaban el negro de su vestido con el blanco de sus mantillas y el colorido de los ramos de flores que llevaban en sus manos. Por detrás del paso, aportando el contenido musical, estaba la Banda de Nuestra Señora de los Dolores de Avilés.

Gran ovación a Javier Gómez Cuesta en San Pedro

Las grandes novedades las marcaron en esta ocasión los cofrades del Santo Sepulcro. Su salida no se produjo esta vez desde la basílica del Sagrado Corazón de Jesús, como era habitual, sino que se realizó desde la calle Francisco Tomás y Valiente. Los primeros en arrancar desde allí fueron los pequeños de la Cofradía del Niño del Remedio. Al paso del Cristo Resucitado -con la imagen que no salía desde hace una década-, que llevaba rosas, claveles, hortensias, gerberas, antirrhinum, lilium y anturios, lo escoltaba la Guardia Civil, la Comandancia Naval de Gijón y los veteranos paracaidistas. La comitiva la cerraba el pregonero de esta exitosa Semana Santa, el director de LA NUEVA ESPAÑA, Eloy Méndez y la agrupación musical del Sagrado Corazón de Jesús de Oviedo.

Las tres hermandades penitenciales se reunieron con total puntualidad en la calle Cabrales tras completar el último recorrido de la Semana de Pasión. Allí les esperaba el párroco de San Pedro, Javier Gómez Cuesta, junto a cientos de gijoneses y visitantes que aguardaban los momentos más emotivos de la jornada. Ni el delantero del Sporting, Jonathan Dubasin, se los quiso perder.

Con las tres imágenes presidiendo la escena, Javier Gómez Cuesta pronunció "Quita, María, ese manto, y revístete de gala, que viene resplandeciente el que por muerto llorabas". Tras lanzar esas palabras por tercera vez, Alvargonzález procedió a retirarle el velo negro que cubría a la Virgen de la Alegría. El luto había llegado a su fin para dar paso a un estallido de júbilo que aumentó cuando empezaron a sonar los aplausos de los asistentes y los acordes del himno de España.

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Para culminar la procesión, la Santa Misericordia acercó a la Virgen de la Alegría al Resucitado y, a continuación, la Vera Cruz hizo lo propio con la imagen de San Pedro. "Hermanos, Jesucristo ha resucitado", dijo Gómez Cuesta, ante lo que la multitud respondió: "En verdad ha resucitado". Tras poder realizar las seis procesiones de Semana Santa con éxito, los cofrades se reunieron en San Pedro junto a numerosos fieles con motivo de la misa solemne de la Pascua de Resurrección. "Hoy el mundo ha recibido la mejor noticia", destacó Gómez Cuesta, quien recibió una larga ovación al recordar que este año se cumplen 60 años desde su ordenación como sacerdote y que el día de San Pedro hará 27 años desde que llegó a la parroquia en la que sigue dejando huella. "Me siento un gijonés más tanto en las alegrías como en las tristezas, incluidas las del Sporting", apuntó el religioso, feliz por el crecimiento de afluencia en las celebraciones de Semana Santa en Gijón.