"Éxito" de la Primer Sidre l’Añu en Gijón, con mucha "juventud" y 10.000 entradas

El mundo de la sidra volvió a lucir su músculo en la decimosexta edición de la Primer Sidre l’Añu, celebrada entre el 2 y el 5 de abril en el Recinto Ferial Luis Adaro de Gijón. El balance final arroja que 10.000 personas pasaron por el espacio durante las cuatro jornadas de certamen. Marcos Abel Fernández, director de la Fundación Asturias XXI, entidad organizadora, calificó la edición como un "éxito", no solo por el volumen de asistencia, sino por la gran "sociabilidad" y la "enorme participación de la juventud", con amplia representación en el podio del concurso de sidra casera hecha en madera, que se llevó el salense Marcos Rodríguez este domingo.

El flujo de visitantes fue especialmente intenso durante los tres primeros días, con una media de 3.000 personas por jornada, según afirmó Fernández, orgulloso del "saber estar" del público que acudió en masa a disfrutar de la cultura tradicional asturiana "tranquilamente y sin ningún tipo de complicación". "Aquí quien más y quien menos hizo una carrera de sacos, tiró de la cuerda, asistió a un taller de escanciado o participó directamente en la elaboración de sidra", destacó el organizador, que hizo hincapié en las numerosas actividades del programa, para los más pequeños y para todos los públicos.

En este sentido, las dos atmósferas diferenciadas de la celebración convivieron en armonía. En el exterior, aprovechando el buen tiempo, el público disfrutó de la sidra al aire libre "tomando el solín", al son de la gaita y el tambor. En el interior, la actividad fue más intensa con presentaciones de productos, catas guiadas y actuaciones musicales de grupos de folk y música tradicional asturiana.

Respecto al concurso de sidra casera hecha en madera que se llevó Marcos Rodríguez, la organización considera significativo el hecho porque Salas, concejo de donde es natural el ganador, "es un municipio que a veces la gente piensa que no tiene tanta trascendencia sidrera, pero cuenta con una tradición artesanal muy profunda", apuntó el director, subrayando la calidad del producto ganador.

El palmarés del concurso de este año dejó una estampa que certifica la salud del sector y que el relevo generacional en la región está más que garantizado. El segundo puesto fue para Vanesa Menéndez, de Manzaneda (Gozón), consolidando la creciente y necesaria presencia femenina en la elaboración de la tradicional bebida, según pusieron en valor desde el festival. Sin embargo, la gran sorpresa la protagonizó el podio joven: Iyán Dos Santos, de Gijón, alcanzó el tercer lugar con tan solo 15 años, demostrando su maestría precoz en estas lides. El cuarto puesto fue para Beni Quidiello, mientras que la quinta posición la ocupó Elena González, también de Manzaneda, quien con apenas 19 años redondeó un palmarés donde las mujeres y los jóvenes llagareros fueron los grandes triunfadores aunque no levantasen el galardón principal.