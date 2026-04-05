Fallece en Gijón a los 90 años Magdalena Alperi, aclamada cocinera y escritora mierense

Magdalena Alperi, la aclamada cocinera mierense afincada en Gijón, ha fallecido a los 90 años. Galardonada con el premio gastronómico "María Luisa García" a la trayectoria profesional en 2023, Alperi fue una prestigiosa docente de cursos de cocina de la Universidad Popular y una prolífica autora de manuales gastronómicos, entre ellos "El libro de la cocina asturiana" (1985) y "El buen comer en Gijón y sus alrededores" (1996), y tras una primera colaboración con el conocido "Libro de Oro de la Cocina Española" en su edición de 1972. La mujer deja a sus dos hijos, Víctor Manuel y Sofía Elena. Se la despedirá este lunes a las 16.00 horas en la iglesia parroquial de Nuestra Señora de Begoña de los Carmelitas.

Magdalena Alperi nació a finales de 1935 y fue la tercera de tres hijos junto a su hermana, Maruja, y su hermano, el escritor Víctor Alperi, autor de obras como "El rostro del escándalo" (con la que llegó a ser finalista del Premio Planeta en los 60) y fallecido en 2013.

Con una afición por los fogones heredada de familia, la asturiana recibió clases de María Luisa García, otra icónica guisandera mierense y autora de recetarios de gran éxito, entre ellos "El arte de cocinar". Alperi, después, se casó en 1964 y se estableció definitivamente en Gijón, ciudad que ya conocía, cuatro años después. Se encargó de los cursos de cocina de la Universidad Popular, creados en los 80, hasta su jubilación, y se calcula que por sus aulas pasaron más de mil alumnos.

Tras debutar como autora en el 72, Alperi deja como legado una larga lista de manuales y recetarios en los que siempre contó con la ayuda de su hermano Víctor. Era desde 2008 cofrade de la Sociedad de Gastronomía «Doña Gontrodo», la única cofradía gastronómica de España que está integrada exclusivamente por mujeres. Y fue nombrada en 2015 «Guisandera de Oro» por el prestigioso Club de Guisanderas de Asturias.

Con muchos reconocimientos a sus espaldas, uno de los últimos fue el del Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) de Hostelería y Turismo de Gijón, que rebautizó en febrero su Aula Restaurante para darle el nombre de esta cocinera. "Es una gran pérdida y por varios motivos. Primero, en lo personal, porque su hijo (Víctor Manuel) es cocinero en nuestro centro. Y, también, por todo lo que ella representaba y que nos llevó a poner su nombre al restaurante como homenaje", señala Roberto Suárez, director del centro.