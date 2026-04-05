Gijón tiene medio centenar de fincas en las que poder construir vivienda

En Gijón hay en torno a medio centenar de parcelas municipales que podrían acoger un uso residencial y albergar promociones de vivienda pública. Varias se incluyen en el Plan Llave, la apuesta municipal para impulsar la construcción de pisos protegidos mediante un sistema de colaboración público-privada y pago en especie, y otras dos se plantean ahora como posibles cesiones al Principado para que éste impulse promociones de vivienda pública en régimen de alquiler asequible. La crisis nacional de vivienda obliga ahora a revisar un inventariado municipal de patrimonio público variado, aunque en general se esparce por solares más bien pequeños y con un aprovechamiento urbanístico limitado. Su gestión, además, sigue pendiente de una relación aún hoy tensa entre Ayuntamiento y Principado, que tras un aparente acercamiento de posturas a finales de año vuelven estas semanas a cruzarse reproches por falta de colaboración.

El Principado había encargado hace meses un análisis sobre el mercado del suelo en Gijón y posibles vías de intervención urbanística. Ese estudio localizaba 48 fincas inventariadas en el patrimonio municipal y con la consideración de uso residencial.

Los técnicos responsables de este listado señalaban también la existencia de otras 75 parcelas municipales con uso dotacional, y para esta segunda lista explicaban haber realizado un cruce de datos para descartar parcelas ubicadas en polígonos industriales o sobre viales, así como aquellas que acogiesen algún tipo de equipamiento o servicio público. Así, el análisis apuntaba a la existencia de 123 terrenos en propiedad del Ayuntamiento y sin uso definido. Todas, eso sí, están fuera del distrito centro, y se entiende que el listado es más aproximación que un registro definitivo, ya que se incluyen espacios como el solar de Peritos, ya en construcción.

El Plan Llave, en su primera fase, incluye seis fincas: en el número 5 de la calle Balbín, en Ceares, donde se espera crear diez viviendas; en la calle Pintor Luis Pardo, en El Coto, con capacidad para 27 pisos; en la calle Gloria Fuertes, de nuevo en Ceares, con espacio para unas 33 viviendas; en la calle Monsacro, en Nuevo Gijón, donde se esperan levantar siete pisos; en otro solar de la calle Jimena Menéndez, en La Braña-Perchera, donde se confía en levantar otras 22 viviendas; y en el número 50 de Naranjo de Bulnes, también en Nuevo Gijón, donde se calcula construir 21. La primera fase, entonces, dejaría 120 viviendas.

El Ayuntamiento, además, propone ceder al principado dos parcelas, en El Lauredal y La Camocha, con una capacidad similar a las seis de su programa municipal. El terreno de El Lauredal está entre las calles Berto Turulla y Concejo de Salas y en él se proyectan otros 51 pisos, según el Ayuntamiento. La de La Camocha está ubicada en la calle La Espinera y de acuerdo al plan de ordenación podría acoger otros 77. Quedaría, así, un total de 128 viviendas.

El Principado, sin embargo, que tiene las competencias delegadas en la Consejería de Ordenación de Territorio (en manos de Izquierda Unida), no parece muy conforme con esta propuesta de cesión, que se anunció este miércoles y después de que el consejero Ovidio Zapico hubiese acusado al Consistorio de no haber movido "ni un papel" durante los últimos cuatro meses.

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Al dar información de estos dos terrenos, el Ayuntamiento aseguró que el Ejecutivo regional sabía de la existencia de estas dos fincas desde hacía tiempo. La otra parte lo niega. El rechazo del Principado a subir el precio del módulo de vivienda protegida el pasado noviembre –a nivel municipal se entiende que esa actualización es la que daría garantías al Plan Llave– para no disparar los precios marcó el inicio de un choque que no se acaba de resolver y que se agravó con la declaración de zonas tensionadas en La Arena y Cimavilla.