Hablan los allegados del fallecido tras un empujón en el gijonés parque de Las Palmeras, de Contrueces: "Es un mazazo"

"Es un mazazo tremendo". De esta forma se expresaron ayer los allegados de A. E. C., el hombre de 51 años que falleció el pasado 27 de marzo por las presuntas lesiones derivadas de un empujón que sufrió en el parque de Las Palmeras, en Contrueces por parte de un joven de 19 años, el cual se encuentra en libertad con cargos. Casado y con un hijo de 13 años, la víctima estaba muy vinculada a la Peña Deportiva de Contrueces, de la que su suegro era miembro. Vecino del barrio y querido en su entorno, estaba casado y tenía un hijo de 13 años. La investigación de la muerte ha pasado ahora al terreno judicial. La causa de la agresión fue, según desveló LA NUEVA ESPAÑA, el intentar mediar en una bronca que un grupo de jóvenes estaba montando en el parque.

Era, además, muy aficionado al Sporting. Cuentan en su entorno que el día de la agresión, el 22 de marzo, había bajado a una conocida cafetería del barrio para ver por la tele el partido que el conjunto rojiblanco jugaba contra Las Palmas. Habría sido cuando regresaba a su casa, sobre las nueve de la noche, cuando se produjo el ataque. Fue a cruzar el parque de Las Palmeras cuando vio al citado grupo de jóvenes montando bronca. Fue al ir a recriminarles su actitud cuando uno de ellos, presuntamente, le empujó y le dejó en el suelo inconsciente y con muchas dificultades para respirar. Fue un vecino el que avisó a la Policía Nacional. Este testigo no presenció la agresión, pero sí escuchó un fuerte golpe y vio a la víctima tirada en el suelo y los jóvenes escapando a la carrera. A. E. C., que era conocido por su apodo en su círculo más íntimo, fue trasladado al Hospital de Cabueñes y luego al HUCA. En el principal centro médico perdió la vida el 27 de marzo. Tenía un importante traumatismo craneoencefálico.

La noticia de la muerte de este vecino del barrio no transcendió hasta que fue la Policía Nacional la que avanzó la detención del presunto implicado, un joven de 19 años. La investigación la asumió la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta de la comisaría de El Natahoyo, la UDEV. Los investigadores pudieron interrogar a varios testigos y fue así, tirando del hilo, como pudieron localizar al responsable y proceder a su detención el pasado miércoles. La investigación se siguió con sumo cuidado, para no dar pistas de que los agentes estaban cada vez más cerca del responsable. De hecho, entre los allegados de la víctima no se conocieron las causas de la muerte hasta que la detención se hizo pública.

"Era muy buen paisano, una persona muy tranquila", contaron ayer en la Peña Deportiva Contrueces, un entidad con mucha raigambre en el barrio , a la que estaba vinculada la víctima. Su suegro forma parte de esa entidad. Y, según detallaron sus miembros, A. E. C., en alguna ocasión había acudido a sus excursiones organizadas hasta el Santuario de Covadonga a pie. El pesar por la muerte de este vecino del barrio era evidente ayer en la Peña Deportiva Contrueces, no solo por la pérdida sino por el estado de shock en el que ha quedado la familia del fallecido.

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"Del chaval nada sabemos", agregaron algunos de los miembros de este colectivo respecto al detenido. Ahora será la instrucción judicial la que en los próximos meses deberá de contextualizar cómo se produjo el empujón y qué circunstancias llevaron al mismo. El caso recuerda a otros recientes, como la muerte de Ismael López en Montevil, que se juzgó como homicidio por imprudencia o el del DJ Eloy Malnero, que aún sigue pendiente de la vista oral.