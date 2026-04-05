Identificado el cadáver encontrado en la playa gijonesa de Peñarrubia: su familia había denunciado su desaparición hace días en Noreña

Investigación prácticamente resuelta. Las pesquisas llevadas a cabo en las últimas horas han permitido identificar plenamente la identidad del hombre cuyo cuerpo se halló sin vida el pasado viernes en la playa de Peñarrubia, en Gijón. Se trata de un hombre de unos 50 años cuya familia había denunciado su desaparición en el puesto de la Guardia Civil de Noreña en los últimos días. Además, esta tarde se encontró el coche del fallecido en el entorno de la senda que va hacia la playa de la Ñora, cerca del entorno de Peñarrubia. Se ha podido determinar que la víctima tenía antecedentes por depresión. Ello, sumado a que los datos de la autopsia desvelados por LA NUEVA ESPAÑA apuntaban hacia una causa de la muerte no violenta, permiten a los investigadores afianzar la idea de que se trató de un caso de autolisis.

Fue la Policía Nacional la que encontró el cuerpo el pasado viernes después de que diera aviso un paseante. El cadáver se encontró en la playa de Peñarrubia y las condiciones en las que apareció llevaron a activar una investigación que en las últimas horas ha tomado velocidad de crucero y ha permitido dejar casi resueltas todas las incógnitas. El cuerpo estaba semidesnudo y con las manos atadas con bridas de tal forma que las extremidades quedaban por delante de la cintura.

El coche, recuperado en el entorno de la senda de la Ñora, será objeto de estudio en las próximas horas. Se trata ahora de buscar si en el interior pudieran encontrarse más bridas. Este dato es relevante puesto que, tal y como indicó la autopsia, todo hacía indicar a que se trató de un acto voluntario y que, incluso, el fallecido hubiera optado por atarse a sí mismo. Esto se consideró en primer lugar por la citada posición de los brazos (por delante del cuerpo y no por detrás), pero también porque en las muñecas no se encontraron rastros de arañazos. Esto habría podido ser señal de que el hombre trató de liberarse de las ligaduras. Sí que se encontraron, por otro lado, otro tipo de lesiones.

La Policía, investigando el cadáver / Ángel González

Entre esas lesiones había un traumatismo craneoencefálico y una vértebra rota que le provocó un shock medular. Además, se encontró agua en sus pulmones señal que querría decir que falleció una vez que entró al mar. También se encontraron en su sangre rastros de benzodiacepinas. Además, los golpes que presentaba eran compatibles con lesiones producidas tras haberse golpeado con el fondo del mar. Sí que se tuvo claro que no debía llevar muchas horas en el agua. La hora de la muerte, de hecho, se fijó a las cuatro de la tarde. No había, por otro lado, lesiones provocadas por la fauna marina.

Con las averiguaciones hechas en las últimas horas y con los datos que arrojó la autopsia la principal hipótesis que hay ahora encima de la mesa es que la muerte de este hombre se tratara de un acto voluntario. La investigación está muy avanzada, pero no se ha cerrado. Reconstruir sus últimas horas será clave, por tanto, para poder zanjar el asunto. Si bien, el hecho de que su familia hubiera denunciado su desaparición ante la Guardia Civil en el puesto de Noreña es otro dato que permite avanzar en la hipótesis autolítica. Según ha podido saber este diario existen antecedentes de depresión.

El hallazgo del cadáver generó un enorme revuelo en la ciudad. Las labores para sacarlo de la playa de Peñarrubia se prolongaron el pasado viernes durante horas. Desde el primer momento se descartó que el hombre hubiera saltado desde las rocas y se trabajó con la idea de que hubiera sido la corriente la que lo arrastró hasta esta zona tan alejada del casco urbano de la ciudad. Al haberse hallado su coche en la zona de la senda hacia la playa de la Ñora cobra mucha fuerza el planteamiento de que pudiera haber accedido al mar por otro punto, como efectivamente se creía, y que la corriente marina, fuerte en los últimos días en el Cantábrico, finalmente le hubiera arrastrado hasta la orilla rocosa de Peñarrubia.