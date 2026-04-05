Un joven turista, en el hospital tras caerse en la Cuesta del Cholo de Gijón

Un hombre tuvo que ser atendido ayer de urgencia tras caerse en la Cuesta del Cholo. El operativo precisó de la intervención de agentes de la Policía Nacional y de un equipo de la UVI-Móvil. El incidente ocurrió ya cerca de la medianoche y se sospecha que el afectado, un turista español, pudo haberse caído desde una altura de unos dos metros, si bien otros testigos de la zona apuntaban más bien a que el varón sufrió un tropezón por un descuido. El afectado tenía una herida en la cabeza pero, tras una primera exploración, se estimaba ayer que sus heridas no revestían demasiada gravedad.

Esta pasada jornada de sábado, con buen tiempo y en plena Semana Santa, dejó atestada durante toda la jornada esta zona de Cimavilla. Cuando la ambulancia estaba aún atendiendo al afectado, custodiada por varios agentes, en el entorno había una gran cantidad de basura, sobre todo vasos de plástico y resto de vidrios.

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El afectado presentaba al menos una herida en la cabeza y, según algunos testigos, fue atendido primero por varias estudiantes de Enfermería que se encontraban en la zona. Fue trasladado hasta el Hospital Universitario de Cabueñes para descartar otras posibles lesiones. El incidente ocurre apenas un mes después de la muerte de José Niño, que se había precipitado desde la Cuesta de espaldas, y cuya marcha dejó conmocionado a un entorno donde, pese al gentío, no suelen ocurrir este tipo de accidentes.