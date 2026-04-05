Semana Santa con "sabor a verano" en Gijón: "Fue como ir de vacaciones sin salir de Asturias"

Gijón ha vivido una Semana Santa con "sabor a verano" por varias causas. Primero, las numéricas han pulverizado las previsiones turísticas, registrando niveles de ocupación de entre el 85 y el 88 por ciento en sus días centrales, lo que supone un crecimiento respecto al 81% del año anterior. En virtud a estas cifras provisionales, las que manejaba la empresa municipal de turismo Visita Gijón al cierre de esta edición, la ciudad se ha consolidado como un destino de referencia gracias a una combinación de climatología excepcional, que ha sido "determinante"; una oferta hostelera "de calidad y que responde a la demanda" de visitantes nacionales e internacionales, que llegan masivamente, y un "interés creciente" por la celebración de la Pascua.

Así lo valora Ángela Pumariega, vicealcaldesa y responsable del área de Turismo, que señaló que, a falta de cifras definitivas, las sensaciones percibidas desde el ámbito municipal "coinciden" con las que les transmiten los hosteleros. A pie de paseo y terraza, lo mismo: los visitantes, "encantados" con el ambiente que han descubierto al poner pie en Gijón y los asturianos, igual, ya que sus jornadas han sido "como ir de vacaciones, pero sin salir de Asturias" gracias al "ambientazo" que se respira en la ciudad.

De estos últimos, dos eran Beatriz Aparicio e Isabel Álvarez, que disfrutaban de una cerveza junto a la perra "Milka" frente a la Casa Natal de Jovellanos. Las jóvenes, de Laviana y de Langreo respectivamente, visitaron la villa marítima durante varios festivos de esta Semana Santa. Aprovecharon tanto para disfrutar de la oferta hostelera, incluida la de la Cuesta del Cholo, con el esparcimiento con el can, que tiene permitido el acceso al arenal de San Lorenzo. Esta frase icónica resume la atmósfera vivida estos días, donde el ambiente, la playa y el sol han hecho olvidar que se trataba de un descanso primaveral para convertirlo en un anticipo del verano.

Entre los grupos que han dado vida a la ciudad, destaca el turismo de proximidad con sabor a "peregrinaje" local. Germán León, José Manuel Muñoz, Marta Martín, Rocío León e Isabel Martín, vecinos del barrio de La Arena, celebraban con sidra unos metros más allá tras completar varias etapas del Camino de Santiago desde Ribadesella. "Ayer la ciudad estaba llena, no parecía ni que fuera Semana Santa, parecía pleno agosto", comentaban mientras tomaban una sidra. Muñoz afirmaba no recordar una afluencia similar en estas fechas, subrayando que "no hace falta irse fuera para disfrutar de nuestra comunidad".

Desde Madrid, en plena Cuesta del Cholo, estaban Marisa García, Alejandro García, José Luis Masmano y Carmen Fernández. Los dos últimos son unos enamorados de Gijón. "Nos hemos comprado una casa en El Natahoyo y venimos constantemente", afirmaron. La Semana Santa no fue una excepción y aprovecharon para traerse a sus amigos, que también destacaron el ambiente de la ciudad y la afición por el running que se vive a pie de paseo, ya que Alejandro García, corredor, aprovechó para disfrutar de una carrera por el paseo, llegando hasta El Rinconín.

Desde la vecina Galicia, la familia de Ángeles Gavieiro y José Manuel Villasante, procedentes de Lugo, mostraban su asombro, mientras curioseaban en el mercado ecológico instalado en la plaza mayor, por el "ambientazo" con el que se han topado durante sus paseos, acompañados de sus hijas y sus yernos. "Incluso el martes Gijón estaba a tope, peleándonos para encontrar dónde tomar algo", recordaron, tras destacar sus visitas, que incluyó el Elogio del Horizonte y las playas.

Un sueño hecho realidad

Sin duda, uno de los testimonios más llamativos es el de Ana Oli Gutiérrez, matriarca de un grupo de venezolanos residentes en A Coruña que tuvieron la suerte de hacer con una de las cotizadas mesas de las terrazas de la plaza del Marqués. La mujer cumplió en Gijón un sueño concebido digitalmente, cuando hace 14 años se unió "por error" a un grupo de Facebook de asturianos y desde entonces seguía cada vídeo y foto de la ciudad. "Estoy fascinada, por fin conocemos los hórreos", explicaba la señora, rodeada de toda la familia, que utilizó Gijón como centro neurálgico y plataforma para moverse durante este fin de semana por distintos enclaves de la provincia.

El turismo vinculado a grandes eventos también ha dejado su huella. El matrimonio formado por Carlos Martín y María Luisa Aparicio se desplazó con sus hijos Jimena y Marcos, llegados desde Salamanca para que el pequeño jugase la Oviedo Cup, el torneo infantil de fútbol. Tras las jornadas de competición, el grupo se desplazó a Gijón para"pasar el día y tomar unos helados, que degustaron en las inmediaciones del puerto deportivo.