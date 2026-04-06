La activista iraní Nilufar Saberi, de visita en Gijón: "La dictadura de Irán es un infierno sobre la tierra y un peligro para la paz mundial"

Nilufar Saberi, nacida en Teherán hace 60 años, vino a España con su familia cuando tenía 14, huyendo del régimen de los ayatolás. Cofundadora de la Asociación Iraní Pro-Derechos Humanos- España, lleva años denunciando la represión en su país natal. Este lunes lo hizo en una charla organizada en Gijón por la Sociedad Cultural Gesto.

¿Qué quiere transmitir?

Yo vengo denunciando la situación en la teocracia islamista gobernante en Irán de las mujeres y las niñas especialmente, pero también de las minorías étnicas, religiosas o sexuales y de la disidencia. Conocer cómo obra cuando llega al poder en lugares como Irán o Afganistán, nos puede abrir los ojos.

Usted considera que en España no se conocen suficientemente las atrocidades del régimen iraní. ¿Por qué?

Basta con leer los comentarios en las redes sociales para ver cómo se quedan con la propaganda islamista. En la masacre de enero, con más de 43.000 personas asesinadas en menos de cinco días por la teocracia islamista, lo vendieron como que sólo había 3.117, muertos que dicen ellos, de las fuerzas de seguridad y el resto agentes americanos e israelíes que se habían mezclado con la gente. Y mucha gente les cree.

Cómo ve la guerra.

El pueblo iraní somos víctimas de las bombas, porque siempre hay víctimas civiles, pero de lo que más pánico tenemos es de la propia teocracia islamista que masacra muchísimo más al pueblo iraní que las bombas de Israel y EE UU juntos. El peor escenario que se nos podría dar que lleguen a un acuerdo con los teocráticos, que éstos sigan en el poder y que nos vuelvan a dejar a puerta cerrada con nuestros verdugos.

¿Cree que la guerra puede tumbar el régimen o busca otros fines?

Tenemos claro que ni el gobierno de EEUU ni el de Israel han empezado un conflicto bélico por salvar al pueblo iraní. Pero si coincide que los intereses, que es el derrocamiento del régimen islamista, bienvenido sea. Pero hay dudas de cómo se vaya a dar. La mayoría de la oposición estamos de acuerdo en que queremos un Irán democrático, igualitario y secular, pero no nos ponemos de acuerdo en el sistema de gobierno. Hay dos grandes bloques, los monárquicos parlamentarios y los republicanos. Nos gustaría que el sistema de gobierno se eligiese en elecciones libres con observadores internacionales, no que venga el señor Trump a elegirnos el sistema y los miembros del gobierno. Dicho eso, tan desesperados estamos, que con poco va a ser mejor que lo que tenemos, porque la peor forma de dictadura es la religiosa; es un infierno sobre la tierra.

Trump parece ahora más preocupado por el estrecho de Ormuz.

Es lógico que a Trump le importe un bledo el pueblo iraní. Lo que no es lógico es que la comunidad internacional hable de Irán como si fuese un espacio vacío de vida. Hay parte de la humanidad con capacidad de solidaridad con otros pueblos selectiva por cuestión de ideología política.

¿Alude a Palestina?

Por ejemplo. Hay gente que apoya a muerte al pueblo palestino y que a la vez defiende a la teocracia islamista porque dice que apoyan a la lucha palestina. Cuanto más a la extrema izquierda, más compran el relato de los teocráticos. No se dan cuenta que combatir el sionismo con el islamismo es muy poco inteligente.

¿Cómo valora la posición del gobierno español con Irán?

Como muchos otros, está teniendo una postura elegante, de quedar bien, con el ‘no a la guerra’, pero se está lavando las manos. La ONU tiene mecanismos para intervenir cuando un gobierno pone en peligro la economía y la seguridad de otros países y masacra a su propio pueblo. Hay un principio aprobado por la ONU en 2005, el de responsabilidad de protección, en el que los firmantes tienen la obligación de intervenir, incluso militarmente si fuera necesario. Lo que no se puede hacer es cerrar los ojos a la masacre. Creemos que debe haber una intervención internacional de rescate al pueblo iraní y derrocar a este gobierno, que es un peligro para la paz mundial.

Parece difícil que se vaya a dar.

Muy difícil. Y, siendo realistas, a ninguno de los países de la zona le interesa un Irán democrático, igualitario y secular, porque todos son países dictatoriales que cada vez más van hacia el fundamentalismo religioso. Pero la situación en Irán no puede seguir. El estrecho de Ormuz ya estaba abierto; vaya ridículo más grande del señor Trump si su logro es que se vuelva a abrir. Y también ha amenzado con destrozar infraestructuras civiles, como las eléctricas, lo que sería un desastre, y le haría perder todo el apoyo que tiene de los iraníes. Soluciones a la vista no hay. Está la espantosa: que la guerra se quede en tablas con un Irán destrozado y en el que sigan gobernando los mismos.Lo menos malo sería una alianza de toda la oposición y una transición como la que hubo en España con una monarquía parlamentaria que salvaría a Irán de una guerra civil.

¿Qué opina de los bombardeos a objetivos militares y a líderes del régimen?

El día que se cargaron a Jamenei lo celebramos. Y que vayan cayendo como chinches las mil familias que controlan la Guardia Revolucionaria y se han repartido Irán. Es motivo de alegría, pero va a ser más caótico lo que vamos a ver, porque ante la falta de efectivos se han traído a sicarios islamistas de países árabes y reclutan a niños de 12 años en la Guardia Revolucionaria, que los tenemos con armas en los puestos de control. Y está aumentando el número de detenciones arbitrarias, de ejecuciones oficiales y de los casos en que suicidan a disidentes, los accidentan o los matan de enfermedades que nunca han tenido. La situación se ha vuelto más dura.