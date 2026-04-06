Un afortunado de Gijón gana 607.290,05 euros en el sorteo de la Lotería Primitiva de Lunes Santo

La Lotería Primitiva de hoy Lunes Santo ha dejado un premio grande en Gijón. Un acertante se ha llevado el premio de primera categoría, la de seis aciertos, embolsándose 607.290,05 euros. El éxito lo ha tenido un solo boleto y ni siquiera ha habido ganadores del primer premio especial, el que correspondería a seis aciertos más el reintegro.

La combinación ganadora que ha hecho multimillonario a un anónimo cliente, es la que se corresponde con los números 06-42-24-19-34-40, con el 28 como número complementario y el 5 como reintegro.

El boleto, según Loterías y Apuestas del Estado ha sido validado en la Administración nº 5 de Gijón, situada en la calle de Palacio Valdés, 9, la popular Acerona de Gijón, en el establecimiento "El búho de la suerte".

En el sorteo celebrado esta noche la recaudación había ascendido a 5,03 millones de euros, y la suerte ha sido bastante esquiva ya que no solo no hubo acertantes de primera categoría especial (seis aciertos más complementario), y solo uno de primera categoría, sino que tampoco hubo boletos acertantes de Segunda Categoría (cinco aciertos + Complementario), con lo que el importe destinado a dicha Categoría pasó a incrementar el de la inmediata inferior. De tal forma que los 60 boletos que tuvieron 5 aciertos logran más de 4.650 euros de premio.