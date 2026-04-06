La asamblea del Grupo Covadonga se celebrará el día 29 de abril en el Palacio de Congresos de Gijón
Los socios deberán validar el presupuesto y las cuentas del presente ejercicio
El Palacio de Congresos del recinto ferial Luis Adaro acogerá el próximo miércoles 29 de abril la Asamblea General Ordinaria del Real Grupo de Cultura Convadonga (a las 18.30 horas en 1ª convocatoria, a las 18.45 horas en 2ª convocatoria y a las 19.00 horas en 3ª y última). El club sociodeportivo, el mayor de toda Asturias, cerró el pasado año el ejercicio con un superávit de 152.051,25 euros, que se destinarán a inversiones proyectadas por el club gijonés.
Al debate y aprobación de la Memoria de actividades y de las cuentas del ejercicio 2025 se suma en el orden del día la validación de los socios de la cuantía de las cuotas sociales y del presupuesto de ingresos y gastos para el ejercicio en curso. La propuesta de la junta directiva que lidera Joaquín Miranda es un presupuesto para 2026 de 16.363.416,36 euros, que se incrementa respecto al del año anterior en un 6% debido a la ampliación de actividades y también al incremento de la masa salarial por las subidas pactadas en el convenio colectivo. n
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