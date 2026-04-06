Los Campos reajusta el plan de obras para cumplir plazos y no perder la subvención europea

La reforma del colegio de Los Campos se enfrenta a un nuevo modificado que le permita cumplir con el plazo de finalización de la obra finalizado para el próximo 28 de junio y "de esta manera no poner en peligro la obtención de la financiación europea de los fondosNext Generation". Así se fija en el expediente que mañana pasará por Junta de Gobierno para su aprobación. La obra de Los Campos, que cuenta con financiación europea a través del Programa a la Rehabilitación de Edificios Públicos (PIREP), se adjudició a Copcisa en octubre de 2024 por 5,7 millones y un plazo de ejecución de 15 meses. Las obras dieron comienzo el 28 de noviembre de 2024.

Fue a mediados de 2025 cuando se planteó la necesidad de hacer un primer modificado que sumó 970.000 euros y cuatro meses al plan inicial. El retraso acumulado por las obras de la estructura fijadas en ese acumulado hace que ahora sea necesario "modificar el alcance de algunos trabajos previstos y realizar modificaciones no sustanciales de algunas de las partidas" para poder cumplir con el plazo y garantizar que no se exija la devolución de los tres millones concedidos por Europa.

El nuevo acuerdo de la Junta de Gobierno supone autorizar que se redacte este segundo modificado y que, mientras, se continúe con la ejecución de las obras. En principio, el modificado no solo no suma meses de obra. Tampoco incluye una ampliación del presupuesto sobre los casi siete millones finales de coste.