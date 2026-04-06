Charlas, observaciones solares, visitas al planetario... Gijón se prepara para disfrutar del eclipse total de sol

Gijón ya despliega los telescopios y las gafas de cristal negro para convertirse en el principal referente de la observación en España el eclipse solar total del próximo 12 de agosto. Este fenómeno, que no ocurre en la región con tal magnitud desde 1912, sumirá a la ciudad en una oscuridad absoluta durante el día. Como parte esencial de los preparativos para el evento cósmico, el Ayuntamiento de Gijón impulsa las II Jornadas "Gijón Sol y Eclipses", que se desarrollarán los días 24, 25 y 26 de abril en la Escuela Superior de la Marina Civil. El evento combinará una ambiciosa agenda de charlas y coloquios científicos con los nombres más importantes del panorama nacional de la astronomía con observaciones solares y multitud de visitas al planetario, de inscripción gratuita en la página web municipal, pero con límite de plazas a las 640 para garantizar la calidad de la experiencia.

La relevancia de este evento la subrayó el concejal de Relaciones Institucionales y Juventud, Jorge González-Palacios, quien destacó en la presentación del congreso el esfuerzo de anticipación de la ciudad frente a otras capitales españolas y se mostró ambicioso respecto al papel de Gijón en el mapa científico: “Vamos a ser la capital mundial de la formación del eclipse estos días; seremos la capital estelar del mundo”, afirmó.

Por la izquierda, Óscar López, Santiago Gándara, Javier de Cos, Melissa Valdés, Jorge González-Palacios, Carlos Llaca y Santiago Izquierdo, en la presentación de las II Jornadas "Gijón Sol y Eclipses". / Ángel González

La esencia de estas jornadas reside en la calidad excepcional de sus ponentes, definidos por la organización como figuras de "primerísimo nivel" o de "lujo estratosférico", tal como aseveró el director del Instituto Universitario de Ciencias y Tecnologías Espaciales de Asturias (ICTEA), Javier de Cos, y el propio concejal, que no escatimaron en elogios para describir a los expertos que aterrizarán en Gijón. La figura central será Rafael Bachiller, director del Observatorio Astronómico Nacional y presidente de la Comisión Nacional del Eclipse, un "divulgador de primera categoría" que posee varios premios nacionales de divulgación en este campo. "Es la autoridad del eclipse a nivel nacional", destacó González-Palacios.

Otra de las intervenciones será la de Valentín Martínez Pillet, director del Instituto Astrofísico de Canarias (IAC). La institución insular es un "un centro de referencia no a nivel nacional, sino mundial; uno de los tres observatorios más importantes de todo el mundo", puso en valor de Cos. Sobre Martínez Pillet, destacó también que es un físico solar que "sabe todo lo que hay que saber" del astro rey, prometiendo que su ponencia, titulada "Viviendo con una estrella: el bueno, el feo y el malo", será uno de los hitos de la tríada de jornadas.

El componente aeroespacial llegará de la mano de Alejandro Cardesín, ingeniero del ramo de la Agencia Espacial Europea (ESA). Sobre Cardesín se hizo hincapié en la presentación, celebrada en el salón de recepciones del consistorio, su rol como responsable de operaciones científicas de la misión Mars Express. Su labor en Gijón será aportar una perspectiva única: explicar los eclipses "vistos desde otros planetas", analizando cómo se comportan las lunas de otros mundos en comparación con la perfección técnica que ofrece la Luna terrestre, satélite sobre el que de Cos hablará en la última ponencia.

No solo de la palabra y de la experiencia se alimentan estas jornadas; también cuentan con parte práctica. Uno de los puntos más innovadores del programa serán las observaciones solares programadas en la explanada de la Escuela de Marina Civil. El horario no es casual, tampoco las fechas elegidas para el programa, ya que se han fijado contando con que la posición del Sol será prácticamente idéntica a la que tendrá el día del eclipse real. Estas actividades permitirán a los expertos y a la ciudadanía ensayar las condiciones de visibilidad y serán tres: el día 24, de 20.15 a 20.30 horas; el 25, de 20.00 a 20.30 horas y el 26, de 10.50 a 13.05 horas.

El otro de los grandes atractivos prácticos será el acceso al Planetario del complejo, recientemente financiado por el Ayuntamiento y la Universidad de Oviedo con un proyector de última generación. Las jornadas ofrecerán un total de 16 sesiones en esta instalación. Cada una de ellas tendrá una capacidad de 40 personas y una duración de 35 minutos de inmersión guiada. El plazo para apuntarse se abrirá el martes, 7 de abril a las 08.00 horas a través de la web www.gijon.es/eclipse. “Estamos convencidos de que se van a llenar pronto las plazas”, vaticinó González-Palacios.

Además, habrá una exposición de carteles y paneles informativos, confeccionados por la Sociedad Astronómica Asturiana, que contó en el acto con representación de su presidente, Santiago Izquierdo, al igual que con el director del observatorio astronómico municipal del Monte Deva de Gijón, Santiago Gándara.

Los retos de la seguridad

La faceta preventiva ocupa un lugar prioritario en la organización. Durante la rueda de prensa, se insistió en que la observación directa del Sol sin protección puede provocar lesiones oculares irreversibles, recordando la anécdota histórica de que el propio Galileo falleció ciego tras años de observar las manchas solares.

Para evitar riesgos, el Colegio de Ópticos-Optometristas participará de forma activa en las jornadas, asesorando sobre el uso de gafas homologadas, tal como precisó su delegado provincial, Óscar López. En el acto, se hizo un llamamiento a la población para evitar filtros caseros y adquirir gafas de eclipse únicamente en establecimientos seguros, principalmente en las ópticas de la ciudad, para lo que se hará un esfuerzo de abastecimiento a estos comercios. Estas lentes ya están disponibles para su adquisición, a un precio actual que oscila entre los 3,5 y los 4 euros.

Además, el Ayuntamiento y la Sociedad Astronómica Omega están trabajando en una estrategia de "dispersión de público" de cara al día D. Ante el riesgo de aglomeraciones masivas en el centro de la ciudad durante el eclipse total, las autoridades elaboran en un plan para habilitar puntos de observación diversos por todo el municipio. El objetivo es que cada ciudadano pueda disfrutar del fenómeno desde su entorno cercano sin necesidad de desplazarse, garantizando la seguridad ciudadana y la movilidad. A partir de mayo, se publicará un listado detallado de estas "zonas de visibilidad garantizada".

Las jornadas "Gijón Sol y Eclipses" trascienden el evento de abril para instalarse, también, en el sistema educativo. El Centro de Profesorado y Recursos (CPR) de Gijón-Oriente ha organizado cursos de formación de ocho horas para docentes de toda Asturias, desde educación infantil hasta bachillerato. El objetivo es que los profesores generen sus propios materiales didácticos para que los alumnos lleguen al suceso cósmico con una formación sólida, tal como especificaron el director de Juventud del Ayuntamiento de Gijón, Carlos Llaca, y la directora del CPR, Melissa Valdés. Asimismo, el Ayuntamiento ha involucrado a las asociaciones juveniles de la ciudad, facilitándoles material informativo y recursos en redes sociales para divulgar esta información entre los gijoneses de menor edad.