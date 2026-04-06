Las cofradías de la Semana Santa de Gijón apuestan por "seguir creciendo aprovechando el 'revival' de la fe"

"Es necesario profundizar y echar raíces para que este árbol no lo tumben los vientos que puedan llegar". Esta fue la reflexión que transmitió a los cofrades de Gijón el párroco de San Pedro, Javier Gómez Cuesta, en la misa del Lunes de Pascua que acogió la iglesia en una jornada en la que los integrantes de las hermandades penitenciales celebraron su tradicional merienda. Esta vez, la alegría y la satisfacción entre todos ellos era mayúscula tras una Semana Santa multitudinaria y en la que el buen tiempo permitió llevar a cabo con éxito las seis procesiones.

Gómez Cuesta aprovechó la celebración para dirigirse a los cofrades y destacar que "ha sido una Semana Santa espléndida de afluencia y de fe en todas las ciudades y pueblos". "Hay un 'revival' de la fe y de lo religioso. Ahora, lo que se necesita es afianzar más esas raíces y ser más exigentes en la vida espiritual", aseveró el religioso, que les invitó a ser "valientes y fieles saliendo a la calle a proclamar nuestra fe".

De acuerdo con sus palabras se mostraron los tres hermanos mayores de las cofradías de Gijón. El presidente de la Junta Mayor de Cofradías y Hermandades Penitenciales y líder de la Santa Misericordia, Ignacio Alvargonzález, señaló que "ahora resulta necesario un tiempo de descanso para digerir el éxito y ver nuevas ideas para el año que viene".

El broche de las cofradías de la Semana Santa de Gijón, en imágenes / Fernando Rodríguez

En ese sentido, el maestre del Santo Sepulcro, Alejandro Vallaure, apuntó que para el año que viene tratarán de adquirir dos imágenes que renueven los pasos de la Virgen de la Alegría y del Cristo Resucitado, con el objetivo de dar "un nuevo salto de calidad" a la procesión del Encuentro de Resurrección. Por otro lado, Vallaure reivindicó que "tenemos que trabajar para que muchos más jóvenes se unan a las cofradías, ya que en muchas ciudades se está produciendo ese crecimiento". "Debemos hacer una labor didáctica de la mano de los responsables de las iglesias", remarcó.

Trabajando para renovar dos imágenes

El hermano mayor de la Santa Vera Cruz, Juan Antonio Rodríguez-Pládano, adelantó que "le daremos una vuelta al paso de la Piedad". Además, para conseguir visibilizar durante todo el año las tareas de las hermandades y festejar el 380 aniversario de la Vera Cruz, impulsarán varias conferencias y dos sellos conmemorativos de Correos.

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Asimismo, desde la cofradía gijonesa han solicitado ser imagen de uno de los sorteos de Lotería Nacional y del cupón de la ONCE. "Tenemos muchos proyectos en mente, pero lo más importante es lograr que más gente se acerque a nosotros, que somos vecinos a los que nos gusta la Semana Santa, que hemos decidido luchar por ella y que hemos logrado que por fin sea una realidad constatable. La ciudad ya la reconoce como un activo más y queremos invitarles a que se sumen", completó Rodríguez-Pládano. Las cofradías ya descansan tras unos meses de incesante actividad que dieron gran fruto durante la Pasión.