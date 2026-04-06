La escuelina del Codema avanza tras desestimarse las alegaciones del PSOE

El interés de la comunidad claretiana en ampliar la oferta educativa del Corazón de María abriendo un centro de 0 a 3 años en el edificio que hasta 2022 fue la casa de las Siervas de Jesús de la Caridad salvará en la comisión de Urbanismo de este jueves un nuevo obstáculo. A ese foro municipal va la aprobación de cambiar la calificación de equipamiento religioso por equipamiento educativo a la parcela del número 2 de la calle de Fernando El Santo una vez desestimadas las alegaciones presentadas por el Grupo Municipal Socialista durante el periodo de información pública.

La alegación del PSOE, la única recibida se centraba en la insuficiente justificación de los motivos del cambio de clasificación y la necesidad de tramitar un Plan Especial. La alegación fue remitida a Casa de la Congregación Misioneros Hijos del Inmaculado Corazón de María como promotores, cuya respuesta también fue tenida en cuenta por el Servicio de Urbanismo al emitir su informe. A nivel general, el proyecto mantiene la edificación actual pero con mejoras en la estructura, cubierta y fachada del edificio, además de la redistribución de espacios y la sustitución de instalaciones.

De cara al diseño de un centro educativo se comprometen tres salas por cada tramo de edad, sala de usos múltiples y patio de juego al aire libre; además de zonas de trabajo, almacenaje, oficinas y salas de reuniones y de guardacochecitos. La propuesta es para 78 plazas escolares. Además, el edificio tiene capacidad para 140 personas en planta primera y 110 en planta segunda, que se plantean usar para actividades esporádicas y en horarios distintos al de la escuelina.

Desde el Codema, y en respuesta a la alegación, también se presentan datos sobre la creciente demanda educativa, y más en concreto en esa etapa inicial, y se pone en comparación con el importante descenso en los últimos años de la actividad religiosa que daba vida a ese edificio. En su informe, Urbanismo da el visto bueno a las líneas generales del proyecto y rechaza la exigencia de tramitar un plan especial para su desarrollo como planteaba el PSOE.