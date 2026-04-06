Gijón se echa a la playa para celebrar el buen tiempo: "Hace un día increíble, mejor que muchos de verano"

Con los termómetros llegando a superar los 25 grados, cientos de gijoneses se echaron este Lunes de Pascua a las playas de la ciudad para celebrar el buen tiempo. La playa de San Lorenzo, así como las de Poniente y el Arbeyal, lucieron repletas de grupos de amigos y familias que decidieron pasar un día de verano en pleno inicio de abril. "Es un día de verano total. Hay día mucho peores los meses de verano", comentaron Adrián Tresguerres y Cati Rodríguez, que decidieron acercarse a Poniente para disfrutar de la tarde junto a su hijo, Nico, de 5 años, quien tomaba un helado antes de sacar su balón para jugar a fútbol.

Las altas temperaturas ya llenan las playas de Gijón (en imágenes) / Ángel González

Más allá de San Lorenzo, que estuvo abarrotada, la playa de Poniente fue una de las que mayor cantidad de vecinos y visitantes recibió desde por la mañana. Muchos, como el pequeño Noah Álvarez, de 2 años, se atrevieron a darse el primer chapuzón del 2026. "Es nuestro primer día de playa este año. No esperábamos venir tan pronto, pero hace bastante calor", indicó su padre, Daniel Álvarez, mientras jugaba con sus hijos Noah y su hermana, Malena, de 7 años.

Esta familia residente en el barrio de El Natahoyo se fue directa a la playa tras salir Malena de su primer día de clase tras las vacaciones de Semana Santa. "Nos vinimos directamente a comer aquí. Estamos encantados", señaló Daniel Álvarez, que agregó que "ojalá siga haciendo este tiempo porque presta mucho".

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Numerosos visitantes

Más allá de los gijoneses que disfrutaron de las playas de la ciudad, también hubo vecinos de otras ciudades de Asturias que se desplazaron hasta la villa de Jovellanos este lunes. Dos de ellos fueron Lucas Chen y Luis Fernández, residentes en Oviedo. "Nos ha sorprendido la cantidad de gente que hay en la playa", comentaron Chen y Fernández junto a la playa de Poniente. "Teníamos descanso hoy en el trabajo y nos ha venido genial que hiciera este día", agregaron.