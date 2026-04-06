Gijón sube este martes el telón de la tercera edición del festival de cine documental In-Edit

Gijón se convierte desde este martes, 7 de abril, en la capital del cine documental musical con el arranque de la tercera edición del festival In-Edit. El certamen, que este cuenta con sedes como el teatro Jovellanos o la Laboral, espera recibir a más de 3.000 espectadores en una apuesta por consolidar el vínculo entre la música y la gran pantalla en la ciudad. La jornada inaugural tendrá como epicentro el coliseo del paseo de Begoña, donde la actriz y cineasta María Valverde presentará su obra "El canto de las manos", marcando el inicio de seis días de programación intensiva que recorrerán las trayectorias de figuras icónicas como Jorge Ilegal, Leiva o Mikel Erentxun.

La actividad de este martes comenzará antes de esta gala inaugural, con un encuentro matinal con la intérprete en la residencia de artistas del Palacio de San Andrés de Cornellana a las 12.00 horas. A las 13.00 horas, el patio del Antiguo Instituto tomará el relevo con la grabación en directo del podcast "Visionarios" de Radio Primavera Sound. Entrada la tarde, a las 19.30 horas en el Jovellanos, habrá una entrevista con Valverde antes del estreno de su película.

Tras el paréntesis del miércoles, el festival retomará la actividad el jueves 9 de abril en el Antiguo Instituto, plaza habitual del festival. La tarde comenzará a las 19.00 horas con "Monk in pieces", seguida a las 21.30 horas por la proyección de "We are fugazi from Washington DC".

El viernes 10 de abril llegará uno de los momentos más esperados de esta edición: el homenaje a Jorge Martínez, líder de Ilegales. El patio del Antiguo Instituto acogerá a las 21.00 horas el documental "Mi vida entre las hormigas", en una cita presentada por Igor Paskual y Juan Moya. Previamente, a las 18.30 horas, los seguidores del heavy metal podrán disfrutar de "Gira Daimon de WarCry".

El fin de semana arrancará el sábado a mediodía en el Paraninfo de la Laboral con los ritmos de "We want the funk". Por la tarde, el foco volverá al Antiguo Instituto para el estreno de "Hasta que me quede sin voz", el documental sobre el músico madrileño Leiva, seguido por la obra dedicada a Los Negativos, "Graduados en underground". Como broche final, el domingo 12 de abril el festival se trasladará al Paraninfo de la Laboral para proyectar "Hombre bala", el documental sobre Mikel Erentxun que contará con la presencia de su directora, Anuska Aristimuño, para cerrar un festival que ha recalado varias veces en Gijón.