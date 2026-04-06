Impulsa retoma los "Desayunos Tecnológicos" este viernes
O. L.
El Parque Científico Tecnológico acogerá el viernes 10 de abril, a partir de las 9.15 horas, el inicio de un nuevo ciclo de los "Desayunos Tecnológicos". La jornada contará con dos presentaciones: "Cuando la glucosa habla: patrones cerebrales en Canvas con IA", impartida por Álvaro Elvira y Mª Zulima Fernández. A continuación, el coloquio "Aplicando la IA en la ingeniería biomédica", a cargo de Fernando Moncada y Ángel del Río, expondrá cómo los algoritmos transforman la ingeniería aplicada a la salud.
Los interesados en acudir a la cita pueden reservar su asistencia a través del correo electrónico impulsa@gijon.es.
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