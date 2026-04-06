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La Muestra de la Cerveza cierra tras recibir a más de 1.500 visitantes: "Las sensaciones han sido muy buenas"

El certamen internacional logra un nuevo "éxito" en el Gijón Arena en su segunda edición

Un grupo de asistentes a la última jornada del certamen, ayer, en el Gijón Arena.

Un grupo de asistentes a la última jornada del certamen, ayer, en el Gijón Arena. / Ángel González

Nico Martínez

Gijón

Los integrantes de la Asociación Milla Cervecera echaron ayer la persiana de la segunda edición de la Muestra Internacional de la Cerveza de Gijón con "satisfacción".

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El presidente de la asociación, Antonio Pellico, destacó la gran afluencia de público al Gijón Arena durante las cuatro jornadas de actividad. "Las sensaciones han sido muy buenas. Hubo algo menos de gente de la que esperábamos por el excelente tiempo que ha hecho, que invitaba a estar paseando por la calle, pero aún así ha venido mucha gente", desarrolló Pellico, que indicó que han alcanzado más de 1.500 visitantes en esta segunda edición.

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Para la próxima edición, la Milla Cervecera se marca el reto de superar las 50 referencias de cervezas internacionales.

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