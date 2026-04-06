La obra del albergue de Serín costará unos 300.000 euros y empezará este año

El proyecto de reforma del albergue municipal de animales de Serín ya está listo y permite esperar, si todo va bien, que la reforma del inmueble pueda comenzar en el segundo semestre del año. Para entonces, se confía en tener ya adquirida la finca anexa al edificio que servirá para ampliar la estructura, una parcela propiedad de Cogersa y cuya junta general ya ha aprobado su enajenación. La obra depende de la concejalía de Medio Ambiente, el área con competencias en gestión de bienestar animal y de la que es responsable el popular Rodrigo Pintueles. La actuación ascenderá a algo más de 300.000 euros. "La esperanza es poder acabar los trabajos antes de que finalice este mandato", señala el concejal.

Sobre la parcela, explica el edil que ya consta el acuerdo de la junta general del consorcio de Cogersa, actual propietaria, para enajenar el solar en favor del Ayuntamiento. "El acuerdo nos llegó cuando ya teníamos el presupuesto aprobado, así que estoy pendiente de las modificaciones presupuestarias para disponer de los 48.000 euros que nos pide Cogersa", señala. El terreno ocupa 15.900 metros cuadrados que estaba dentro una casería que el consorcio compró en 2020 y que no afecta a la actividad de Cogersa.

Respecto al plan para reformar las instalaciones actuales, explica Pintueles que su equipo dispone, desde hace unas semanas, del proyecto arquitectónico. Se estima que la actuación requerirá una inversión de algo más de 300.000 euros y que para poder asumirla tendrá que aprobarse una modificación presupuestaria con cargo a remanentes. El objetivo es lanzar la licitación de obra "lo antes posible" y, si los plazos no se retrasan, los trabajos deberían comenzar a lo largo de este año, en el segundo semestre, y terminar en la primera mitad de 2027.

Del albergue de Serín se lleva hablando todo el mandato y se llegó incluso a valorar un cambio de ubicación para construir un inmueble nuevo. Desde entonces, el gran cambio en el centro ha sido, para Pintueles, un nuevo modelo de gestión, que desde septiembre supervisa la Fundación Protectora de Animales, con la conocida animalista Alejandra Mier al frente. El gobierno local se felicitaba a finales de año de un balance de los primeros 100 días de trabajo que apuntaba ya entonces a una bajada importante de los animales en busca de familia: eran 110 perros y 32 gatos a mediados de septiembre y se quedaron en 70 perros y 11 gatos al cierre del año. Ahora el concejal popular completa el análisis, y explica que los "extraordinarios resultados" de esta primera etapa alcanzan los 110 perros y casi 70 adoptados en apenas seis meses. Señala que han funcionado especialmente bien las campañas de adopción lanzadas en redes sociales.

Que el albergue municipal tenga hoy jaulas vacías es una buena noticia para todos los animales que han encontrado un hogar pero, también, para la logística de esta reforma en ciernes. "En un albergue colmatado como estaba aquel era difícil hacer obras e iba a obligar a buscar alternativas para realojar a los animales", detalla el popular. "Las adopciones han permitido vaciar más jaulas y permite que la reforma se pueda hacer por fases sin moverlo de sitio", añade.

El gobierno local confía en presentar pronto el detalle del proyecto para Serín, pero Pintueles señala que las necesidades que se apreciaron en su día en el inmueble se mantienen y que quedarán resueltas con la nueva obra. "Queremos garantizar un correcto drenaje del terreno; es una zona muy húmeda y hay que renovar totalmente la red de saneamiento y las conducciones de eliminación del agua. También se deben clarear las instalaciones, porque están en una zona muy arbolada y la configuración actual deja muchos espacios de sombra, más húmedos y más fríos, que no favorecen las buenas condiciones de los animales", resume el edil, que señala que la reforma del albergue apostará también por el derribo de módulos que no se ven necesarios para poder generar zonas más amplias y renovadas.

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El concejal, por último, es conocedor de la petición de impulsar un transporte público hasta el recinto. "Vemos con buenos todo lo que sea abrir a la participación del voluntario la gestión del centro", señala el popular. "Pero vamos poco a poco. Lo primero fue ampliar la dotación al recurso y lo siguiente será la reforma", aclara.