La Policía da casi por descartado la presencia de indicios de criminalidad en el caso de cadáver de la playa gijonesa de Peñarrubia
La investigación, que aún se mantiene abierta, apunta ya con mucha claridad hacia un acto voluntario
No ha aparecido ningún indicio de criminalidad. De esta forma se expresaron este lunes fuentes oficiales de la Policía Nacional respecto al cadáver encontrado el pasado viernes en la playa de Peñarrubia, en Gijón.
La investigación, que aún se mantiene abierta tras haber identificado plenamente de quién se trataba la víctima (tal y como adelantó LA NUEVA ESPAÑA anoche), prosigue su curso pero ahora mismo la principal y prácticamente única hipótesis que hay encima de la mesa de los investigadores es que la muerte de este hombre, de unos cincuenta años, se trata de un acto voluntario.
Todos los datos apuntaban en esta dirección desde hace días. Primero, fue la autopsia practicada en el Anatómico Forense de Oviedo de la cual este diario ofreció todos sus detalles. El cuerpo se encontró semidesnudo y atado con bridas.
Si bien, los investigadores asumen que por la posición en la que tenía las manos, por delante de la cintura, y porque no se encontraron araños en las muñecas, señal de que habría podido intentar liberarse, estas ataduras se las habría realizado él mismo. La autopsia también encontró rastros de benzodiacepinas en sangre, así como diversas lesiones.
Por un lado, había un traumatismo craneoencefálico y una vértebra rota, lo que le provocó un shock medular. Había agua en los pulmones por lo que se considera que falleció una vez que entró al mar.
Fue durante la tarde del domingo cuando la hipótesis de la autólisis cobró aún más fuerza todavía. Se localizó el coche del fallecido en la senda del entorno de la playa de la Ñora, o sea, cerca de la playa de Peñarrubia.
Por otro lado, su familia había denunciado su desaparición hace varios días en el puesto de la Guardia Civil de Noreña. Se sabe también que el fallecido tenía antecedentes por episodios de depresión.
Con todo ello, aunque la investigación sigue adelante, fuentes oficiales de la Policía Nacional sí que reconocieron que todo parece indicar que la muerte se tratara de un acto voluntario.
En las pesquisas realizadas hasta el momento no ha aparecido ningún indicio que permita afirmar lo contrario.
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