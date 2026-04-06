Susto en la playa de San Lorenzo de Gijón: un surfero rescata a cinco bañistas con problemas para salir del agua
El incidente motivó un importante despliegue en el entorno de la escalera 14
La idícila jornada de sol que está haciendo hoy en Gijón ha dejado también un susto. La Policía Local de Gijón y varias ambulancias han tenido que acudir de urgencia a la escalera 14 del paseo de San Lorenzo tras recibir un aviso de que había cinco bañistas en apuros dentro del agua.
Pese a lo llamativo del despliegue todo ha quedado, según indican fuentes oficiales, en una anécdota. Al final, fue un surfero el que ayudó a salir del agua a las cinco personas implicadas en el accidente. Por ahora, no ha trascendido si alguna de ellas ha tenido que ser atendida por algún tipo de dolencia.
Si bien, lo que indican desde estas fuentes es que la situación ha quedado plenamente controlada y más allá de momentos de cierta tensión puntuales la cosa no ha ido más allá.
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