Habla el lotero de Gijón que repartió los 600.000 euros de la Primitiva: "El apostante lo sacó a cinco minutos del cierre"

Una conocida administración de lotería de Gijón, famosa por la excelente racha de grandes premios que arrastra, volvió a traer gloria para un afortunado cliente este Lunes Santo. Un único acertante de la Primitiva se ha embolsado un premio de primera categoría (seis aciertos) de 607.290,05 euros en un sorteo donde la suerte fue especialmente esquiva en el resto del país. Según explica Borja Muñiz, dueño del despacho de apuestas n.º 5, más conocido como "El Búho de la Suerte", situado en la calle Palacio Valdés, que entrase en juego la combinación acertante fue totalmente in extremis, ya que el boleto se selló en el último segundo.

"Se hizo a cinco minutos del cierre del sorteo; fue digital, pero el apostante lo hizo muy, muy al límite", afirmó Muñiz, que precisó que esta es la cantidad "más grande" repartida en su negocio, en el que han caído tanto Gordos del sorteo de Navidad como del Niño, respectivamente, además de todo un ramillete de jugosos premios de menor categoría.

La combinación ganadora, formada por los números 06-42-24-19-34-40, transformó una inversión bajísima en un premio millonario. El dueño de la administración detalló que se trató de una apuesta sencilla, "mínima". "Fue una Primitiva pequeña, se gastaron tres euros en tres apuestas de un euro cada una y solo para el sorteo del lunes", concretó, mientras posaba con el flamante cartel que atestigua que el gran premio de más de medio millón de euros fue "vendido aquí", como manda el protocolo lotero.

En cuanto a cómo conoció él mismo la noticia, el responsable del establecimiento confiesa que ocurrió a través de los compañeros, de noche. "Me enteré porque me avisaron por mensaje mientras estaba cenando en casa; fue una sorpresa muy grata porque uno no se lo espera dentro de la rutina del día a día", relata el lotero.

"En los últimos años tenemos la costumbre de repartir premios"

El éxito de este Lunes Santo no es un hecho aislado para esta administración, que se ha convertido en un auténtico amuleto para la ciudad. "En los últimos años estamos teniendo ya costumbre de repartir premios. Dimos el Gordo de Navidad en 2023 y el del Niño en 2024", recuerda Borja Muñiz, que tiene decorando la cristalera tras la que a diario suministra boletos de ilusión a la clientela toda una retahíla de "diplomas" con los premios repartidos que dan pedigrí al comercio de apuestas, que parece bendecido por los dioses del juego de azar.

Aunque Muñiz reconoce que los sorteos extraordinarios de invierno dan más "prestigio", por el valor social intrínseco que tienen, afirma con rotundidad que este premio de la Primitiva es, en términos económicos, el más relevante para su historial. "Cuantitativamente hablando este es el mejor. Son 600.000 euros, lo que antes eran 100 millones de pesetas, y la verdad es que está muy bien", aprecia, una cantidad que supera holgadamente los 400.000 euros de un décimo agraciado con el primer premio en Navidad.

Un sorteo con un único ganador

La suerte de este boleto validado en Gijón destaca aún más al analizar los datos generales del sorteo. Con una recaudación de 5,03 millones de euros, no hubo ningún acertante de la Categoría Especial (seis aciertos más reintegro), y la apuesta sellada en la Acerona fue la única de Primera Categoría en toda España. Al no haber tampoco acertantes de Segunda Categoría (cinco números más el complementario, el 28), el importe destinado a esa partida incrementó los premios de las categorías inferiores, beneficiando a otros 60 acertantes de cinco números.

Mientras el cartel del premio ya luce en el escaparate de la administración de la calle Palacio Valdés, Borja Muñiz celebra la consolidación de su administración como un punto clave de la fortuna en Asturias: "Dar un premio así de importante siempre es una sorpresa agradable", remata. Por ahora, el nuevo multimillonario gijonés sigue siendo anónimo, tras apurar hasta el último suspiro del reloj para cambiar su vida por apenas tres euros.